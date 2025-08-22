Кубок Украины в новом формате: полное расписание матчей 1/32 финала и где смотреть

В ближайший уикенд не будет матчей очередного тура УПЛ. Зато 12 участников элиты вместе с представителями других дивизионов стартуют в Кубке страны, который в этом году впервые пройдет в новом формате.
Детально о старте второго по значению отечественного турнира - рассказывает РБК-Украина.
Матчи 1/32 финала пройдут 22-25 августа. На этом этапе турнира сойдутся 8 победителей квалификационного раунда, 32 представителя ПФЛ (по 16 клубов из Первой и Второй лиг), 4 любительских коллектива, а также 12 команд украинской Премьер-лиги.
В то же время четыре участника еврокубков - "Динамо", "Шахтер", "Полесье" и "Александрия" пропускают стартовый раунд - они начнут борьбу за трофей с 1/16 финала.
Среди участников 1/32 финала - одна пара, где между собой сыграют представители УПЛ: харьковский "Металлист 1925" будет противостоять столичной "Оболони".
Интересной обещает быть и дуэль другого киевского клуба - "Левого Берега" с "Кудривкой". Киевляне по итогам прошлого сезона покинули элитный дивизион, тогда как команда с Черниговщины дебютировала в турнире.
Еще одно заметное противостояние: одесский "Черноморец" против луганской "Зари". Еще в прошлом сезоне коллективы соперничали в УПЛ, но одесситы по итогам чемпионата покинули элитную лигу.
Всего на данном этапе запланировано 28 поединков.
Кубок Украины, 1/32 финала, расписание матчей
Пятница, 22 августа
Суббота, 23 августа
Воскресенье, 24 августа
Понедельник, 25 августа