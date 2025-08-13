Кубок України-2025: УПЛ проти аматорів та шанс для сенсацій - усі пари 1/32 фіналу

У Будинку футболу в Києві визначили пари команд, які змагатимуться на першій основній стадії оновленого формату Кубка України серед чоловічих команд.
Про це повідомляє РБК-Україна.
Після завершення попереднього етапу Кубка України відбулося жеребкування наступної стадії - 1/32 фіналу. Цей раунд став першою основною фазою змагань у зміненому форматі.
На цьому етапі зійдуться 56 колективів: 8 переможців попереднього раунду та 4 клуби Асоціації аматорського футболу України, до яких додалися представники ПФЛ (Першої та Другої ліг) і 12 команд Української Прем'єр-Ліги.
Чотири клуби УПЛ, які цього сезону грають у єврокубках, отримали автоматичний прохід до наступного етапу й розпочнуть боротьбу з 1/16 фіналу.
Базові дати проведення поєдинків - 23-24 серпня 2025 року.
Господарем поля буде команда з нижчої ліги, що дає шанс колективам з нижчих дивізіонів провести матч перед власними вболівальниками.
Нагадаємо, що у сезоні 2024/25 переможцем Суперкубка України став донецький "Шахтар", перемігши у фіналі чемпіона УПЛ київське "Динамо".
