Кубок України-2025: УПЛ проти аматорів та шанс для сенсацій - усі пари 1/32 фіналу

Оновлений формат і склад учасників

Після завершення попереднього етапу Кубка України відбулося жеребкування наступної стадії - 1/32 фіналу. Цей раунд став першою основною фазою змагань у зміненому форматі.

На цьому етапі зійдуться 56 колективів: 8 переможців попереднього раунду та 4 клуби Асоціації аматорського футболу України, до яких додалися представники ПФЛ (Першої та Другої ліг) і 12 команд Української Прем'єр-Ліги.

Чотири клуби УПЛ, які цього сезону грають у єврокубках, отримали автоматичний прохід до наступного етапу й розпочнуть боротьбу з 1/16 фіналу.

Коли і де відбудуться матчі

Базові дати проведення поєдинків - 23-24 серпня 2025 року.

Господарем поля буде команда з нижчої ліги, що дає шанс колективам з нижчих дивізіонів провести матч перед власними вболівальниками.

Результати жеребкування 1/32 фіналу Кубка України