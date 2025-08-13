Кубок Украины-2025: УПЛ против любителей и шанс для сенсаций - все пары 1/32 финала

В Доме футбола в Киеве определили пары команд, которые будут соревноваться на первой основной стадии обновленного формата Кубка Украины среди мужских команд.
После завершения предварительного этапа Кубка Украины состоялась жеребьевка следующей стадии - 1/32 финала. Этот раунд стал первой основной фазой соревнований в измененном формате.
На этом этапе сойдутся 56 коллективов: 8 победителей предыдущего раунда и 4 клуба Ассоциации любительского футбола Украины, к которым добавились представители ПФЛ (Первой и Второй лиг) и 12 команд Украинской Премьер-Лиги.
Четыре клуба УПЛ, которые в этом сезоне играют в еврокубках, получили автоматический проход в следующий этап и начнут борьбу с 1/16 финала.
Базовые даты проведения поединков - 23-24 августа 2025 года.
Хозяином поля будет команда из низшей лиги, что дает шанс коллективам из низших дивизионов провести матч перед собственными болельщиками.
