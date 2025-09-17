UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Шоу бізнес Свята Поради Гороскопи Цікаве Спорт

Кубок України 2025/26: сенсації та дебютні голи в 1/16 фіналу

1/16 фіналу Кубку України-2025/26 (фото: Getty Images)
Автор: Катерина Урсатій

У середу, 17 вересня, стартував 1/16 фіналу Кубку України-2025/26. Перший ігровий день виявився насиченим на несподівані результати.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати матчів.

ЛНЗ здолав "Металіст", а "Кривбас" аж в серії пенальті

Перші матчі 1/16 фіналу подарували сенсації та драму. ЛНЗ обіграв "Металіст" у Харкові з рахунком 2:0 завдяки голам В'ячеслава Танковського та Марка Ассінору з пенальті.

У паралельному матчі "Чернігів" та "Кривбас" завершили основний час із рахунком 1:1. У серії післяматчевих пенальті перемогу здобув "Кривбас" - 3:1.

"Шахтар" та "Вікторія" здобули мінімальні перемоги

"Шахтар" у виїзному матчі проти "Полісся Ставки" переміг 1:0. Єдиний гол забив новачок команди Лука Мейрелліш на 45-й хвилині, відзначившись дебютним результативним ударом.

В іншому матчі "Вікторія" у меншості обіграла "Лівий Берег" - 1:0. Кияни залишилися в меншості вже у доданий час, однак на результат це не вплинуло.

"Динамо" вирвало перемогу в "Олександрії"

Київське "Динамо" на виїзді перемогло "Олександрію" з рахунком 2:1. У першому таймі Олександр Піхальонок вивів гостей уперед на 22-й хвилині.

На 58-й хвилині Владислав Бленуце зрізав м’яч у власні ворота, зрівнявши рахунок. А переможний гол киян на 85-й хвилині забив новачок команди Шола Огундана, забезпечивши "Динамо" вихід до наступного раунду.

Результати 1/16 фіналу Кубку України, 17 вересня 2025/26:

  • "Металіст" (Харків) - "ЛНЗ" (Черкаси) 0:2 (0:1)
  • "Чернігів" (Чернігів) - "Кривбас" (Кривий Ріг) 1:1 (1:3 по пен)
  • "Полісся Ставки" (Київська обл.) - "Шахтар" (Донецьк) 0:1 (0:1)
  • "Лівий Берег" (Київ) - "Вікторія" (Суми) 0:1 (0:1)
  • "Олександрія" (Олександрія) - "Динамо" (Київ) 1:2 (0:1)
Читайте РБК-Україна в Google News
ДинамоКубок УкраїниШахтарФутбол