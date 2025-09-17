Кубок України 2025/26: сенсації та дебютні голи в 1/16 фіналу

ЛНЗ здолав "Металіст", а "Кривбас" аж в серії пенальті

Перші матчі 1/16 фіналу подарували сенсації та драму. ЛНЗ обіграв "Металіст" у Харкові з рахунком 2:0 завдяки голам В'ячеслава Танковського та Марка Ассінору з пенальті.

У паралельному матчі "Чернігів" та "Кривбас" завершили основний час із рахунком 1:1. У серії післяматчевих пенальті перемогу здобув "Кривбас" - 3:1.

"Шахтар" та "Вікторія" здобули мінімальні перемоги

"Шахтар" у виїзному матчі проти "Полісся Ставки" переміг 1:0. Єдиний гол забив новачок команди Лука Мейрелліш на 45-й хвилині, відзначившись дебютним результативним ударом.

В іншому матчі "Вікторія" у меншості обіграла "Лівий Берег" - 1:0. Кияни залишилися в меншості вже у доданий час, однак на результат це не вплинуло.

"Динамо" вирвало перемогу в "Олександрії"

Київське "Динамо" на виїзді перемогло "Олександрію" з рахунком 2:1. У першому таймі Олександр Піхальонок вивів гостей уперед на 22-й хвилині.

На 58-й хвилині Владислав Бленуце зрізав м’яч у власні ворота, зрівнявши рахунок. А переможний гол киян на 85-й хвилині забив новачок команди Шола Огундана, забезпечивши "Динамо" вихід до наступного раунду.

Результати 1/16 фіналу Кубку України, 17 вересня 2025/26: