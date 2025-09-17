Кубок Украины 2025/26: сенсации и дебютные голы в 1/16 финала

ЛНЗ одолел "Металлист", а "Кривбасс" аж в серии пенальти

Первые матчи 1/16 финала подарили сенсации и драму. ЛНЗ обыграл "Металлист" в Харькове со счетом 2:0 благодаря голам Вячеслава Танковского и Марка Ассинору с пенальти.

В параллельном матче "Чернигов" и "Кривбасс" завершили основное время со счетом 1:1. В серии послематчевых пенальти победу одержал "Кривбасс" - 3:1.

"Шахтер" и "Виктория" одержали минимальные победы

"Шахтер" в выездном матче против "Полесья Ставки" победил 1:0. Единственный гол забил новичок команды Лука Мейреллиш на 45-й минуте, отметившись дебютным результативным ударом.

В другом матче "Виктория" в меньшинстве обыграла "Левый Берег" - 1:0. Киевляне остались в меньшинстве уже в добавленное время, однако на результат это не повлияло.

"Динамо" вырвало победу у "Александрии"

Киевское "Динамо" на выезде победило "Александрию" со счетом 2:1. В первом тайме Александр Пихаленок вывел гостей вперед на 22-й минуте.

На 58-й минуте Владислав Бленуце срезал мяч в собственные ворота, сравняв счет. А победный гол киевлян на 85-й минуте забил новичок команды Шола Огундана, обеспечив "Динамо" выход в следующий раунд.

Результаты 1/16 финала Кубка Украины, 17 сентября 2025/26: