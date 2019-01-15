У Кабміні заявили про стабільні показники в економіці на початку 2019

Фото: Степан Кубів (РБК-Україна, Віталій Носач)

Перший віце-прем'єр зазначив, що позиції України у міжнародних рейтингах з легкості ведення бізнесу також ростуть

Україна розпочала 2019 рік зі стабільними показниками економіки. Про це повідомив перший віце-прем’єр-міністр України Степан Кубів під час погоджувальної ради парламенту, передає кореспондент РБК-Україна.

Зокрема, за його словами, ВВП зростає 11 кварталів поспіль.

"Ми розпочинаємо новий рік зі стабільними показниками економіки. По-перше, ВВП зростає 11 кварталів поспіль. Прогноз ВВП за 18-й рік - понад 3%. По-друге, інфляція менша за 10% відсотків, а це - найнижчий показник за п'ять останніх років. При цьому зростання рівня зарплат українців перевищило темпи інфляції. Станом на листопад, середня зарплата в Україні в річному вимірі зросла на 22, 5%", - заявив Кубів.

Перший віце-прем'єр підкреслив, що наразі триває і підвищення позиції України у міжнародних рейтингах з легкості ведення бізнесу.

Нагадаємо, раніше в НБУ заявили, що жорстка монетарна політика Національного банку України стала головною причиною уповільнення інфляції за підсумками 2018 року до п'ятирічного мінімуму - 9,8%.

Як писало РБК-Україна раніше, споживчі ціни в Україні в грудні 2018 року у порівнянні з листопадом зросли на 0,8%. За даними Державної служби статистики, за 2018 рік ціни в Україні зросли на 9,8%.

Додамо, глава держави Петро Порошенко минулого тижня заявив, що Україні вдалося спільними зусиллями забезпечити макрофінансову стабілізацію і вихід України із зони ризику.