Инфляция в 2018 году упала ниже 10%

Иллюстративное фото (Виталий Носач, РБК-Украина)

В 2018 году цены выросли на 9,8%

Потребительские цены в Украине в декабре 2018 года по сравнению с ноябрем выросли на 0,8%. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную службу статистики.

По данным статистического ведомства, за 2018 год (к декабрю 2017 года) цены в Украине выросли на 9,8%.

www.ukrstat.gov.ua

Продукты в Украине за 2018 год подорожали на 8,1%. Овощи подорожали на 27,8%, хлеб - на 21,5%, мясо - на 9,4%, молоко - на 9,2%. Фрукты подешевели на 17,0%, яйца - на 9,5%, сахар - на 9,3%.

Цены на алкогольные напитки и табачные изделия выросли на 17,9%, на одежду и обувь - на 2,0%, жилье, вода, электроэнергия, газ и другие виды топлива подорожали на 10,6%.

Предметы домашнего обихода, бытовая техника подорожали на 6,8%, здравоохранение - на 8,9%, транспорт - на 12,9%, связь - на 15,1%, отдых и культура - на 4,4%, образование - на 13,4%, рестораны и гостиницы - на 13,0%.

Напомним, что в 2017 году инфляция в Украине составила 13,7%. Международный валютный фонд прогнозирует замедление инфляции в Украине до 7% в конце 2019 года и до 5±1% в начале 2020 года.

Отметим, что Национальный банк Украины (НБУ) 25 октября 2018 года сохранил неизменной учетную ставку на уровне 18% годовых. В то же время Национальный банк повысил оценку инфляции на 2018 год до 10,1% (предыдущий прогноз - 8,9%).