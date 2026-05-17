Куба закупила сотні дронів, якими може атакувати США, - Axios

Куба закупила 300 ударних дронів, які може спрямувати на бази Сполучених Штатів. Серед експортерів дронів на Кубу можуть бути Росія та Іран.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Axios.
Як повідомляє видання з посиланням на секретні розвіддані, Куба закупила понад 300 військових безпілотників і нещодавно почала обговорювати можливість їх застосування для атак на американську базу в Гуантанамо та місто Кі-Уест у штаті Флорида, що розташоване приблизно за 150 км на північ від Гавани.
Джерело видання також повідомило, що навесні кубинська влада зверталася до Росії та Ірану із запитом на додаткові поставки дронів і військового обладнання.
Такі дані розвідки викликають серйозне занепокоєння у Вашингтоні, де Кубу розглядають як потенційну загрозу. За словами високопоставленого чиновника, якого цитує Axios, це може стати підставою для "військового реагування".
У четвер директор ЦРУ Джон Реткліфф також нещодавно відвідав Кубу та жорстко попередив місцеву владу, що острів більше не може бути "платформою для противників, які намагаються просувати ворожі інтереси у Західній півкулі", повідомив один із представників ЦРУ.
Нагадаємо, раніше ми писали, що у Гавані почались протести через тотальні блекаути, що стали наслідком морської блокади острова з боку США. На Кубі повністю закінчилась нафта і тепер медики скасовують операції, розподіл продовольства гальмується, а сміття не вивозиться, через що є ризик виникнення епідемій інфекційних захворювань.
Також США розпочали дивну активність біля Куби – запустили масову повітряну розвідку. Аналітики вже провели паралелі між цим, та подіями у Венесуелі та Ірані.
Також президент США Дональд Трамп натиснув на канадців, в результаті чого Куба залишиться без нікелю. Гірничодобувна компанія Sherritt покидає Острів свободи, що завдасть ще одного удару по економіці країни.