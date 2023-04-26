Куба стала частіше закуповувати нафту в Росії через гостру нестачу палива в країні

Куба все частіше звертається до Росії і Мексики за нафтою, щоб полегшити гостру нестачу дизельного палива і бензину і доповнити запаси венесуельської нафти, яка скорочується.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Венесуела понад два десятиліття є головним політичним союзником Куби та найбільшим постачальником сирої нафти та палива для держави. Куба також отримує мазут для вироблення електроенергії, бензин, дизельне паливо, паливо для реактивних двигунів та газ для приготування їжі. Експорт венесуельської нафти на Кубу цього року впав до 55 000 барелів на добу з майже 80 000 у 2020 році.
"З листопада Куба імпортувала щонайменше п'ять вантажів з Росії, яка є давнім постачальником, а також паливо з терміналів Карибського басейну та Європи", - йдеться у матеріалі.
Танкер Bicentenario, який належить мексиканській державній нафтовій компанії Petroleos Mexicanos, з квітня двічі розвантажувався на кубинському нафтопереробному заводі в Гавані. Уряд Куби заявив минулого тижня, що його традиційні постачальники палива не виконали своїх зобов'язань. Чиновники також покладають провину за кризу на санкції США, які ускладнюють фінансування та транспортування палива на Кубу.
"Нам відомо, що Куба закуповує нафту у різних країн, які підпадають під санкції, так і не підпадають під санкції, для боротьби з нинішньою енергетичною кризою на острові", - сказав представник Держдепартаменту США.
Російські та мексиканські поставки частково компенсують недостатній обсяг венесуельського палива та постачання важчої венесуельської нафти, яку складніше переробляти.
Нагадаємо, що російський уряд розглядає можливість скорочення субсидій національним нафтопереробним заводам, оскільки він шукає способів обмежити витрати в умовах великих витрат на війну проти України.
Пакистан зробив своє перше замовлення на російську нафту зі знижкою в рамках нової угоди, укладеної між Ісламабадом та Москвою, при цьому один вантаж буде доставлено до порту Карачі у травні.
Китайські державні нафтові гіганти та великі приватні нафтопереробні заводи закуповують дедалі більше російської нафти, підтримуючи ціни та змушуючи дрібніші незалежні компанії шукати дешеві альтернативи, такі як іранська нафта.
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