РФ хоче скоротити субсидії для нафтових компаній через значні витрати на війну, - Bloomberg

Російський уряд розглядає можливість скорочення субсидій національним нафтопереробним заводам, оскільки він шукає способів обмежити витрати в умовах великих витрат на війну проти України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg .

Мінфін РФ заявляв, що торік країна витратила 26,6 млрд доларів на компенсацію переробникам різниці між базовою ціною вітчизняного палива та його теоретичною вартістю при експорті до Європи.

"Тепер, коли другий рік війни в Україні лягає важким тягарем на російський бюджет, уряд у Кремлі має намір підняти базову ціну на бензин та дизельне паливо у формулах субсидування на цілих 50%", - йдеться у матеріалі.

Це скоротить майбутні субсидії або навіть може спричинити ситуацію, коли нафтопереробникам доведеться платити до бюджету, якщо базова ціна на пальне перевищить вартість європейського експорту.

Остаточного рішення про розмір підвищення та про те, чи взагалі будуть змінені формули, поки немає. Якщо ця пропозиція буде реалізована, вона з'їсть прибуток російських нафтових компаній, тому що уряд заявив, що він прагне утримувати зростання внутрішніх цін на пальне в межах інфляції, тому вартість не може бути негайно переведена на споживачів.

Нафтогазова промисловість країни є ключовим джерелом податкових надходжень для Кремля, проте західні цінові обмеження та обмеження на імпорт позначаються на доходах РФ.