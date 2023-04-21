Великі китайські НПЗ збільшили закупівлю російської нафти, - Reuters

Китайські державні нафтові гіганти та великі приватні нафтопереробні заводи закуповують дедалі більше російської нафти, підтримуючи ціни та змушуючи дрібніші незалежні компанії шукати дешеві альтернативи, такі як іранська нафта.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Попит з боку найбільших покупців Китаю, які ухилялися від російської нафти відразу після запровадження західними санкціями проти Москви у зв'язку з її вторгненням в Україну, свідчить про впевненість у торгівлі, що росте, після того, як державні нафтопереробні заводи PetroChina і Sinopec відновили імпорт у лютому.

Великі приватні нафтопереробні заводи Hengli Petrochemical та Jiangsu Eastern Shenghong почали отримувати російську нафту з березня через великі знижки, згідно з даними трейдерів та відстеження суден від Refinitiv, Kpler та Vortexa.

За даними Kpler, у березні біля причалу Hengli у Даляні було відвантажено чотири партії малосірчистої нафти марки ВСТО обсягом близько 740 тисяч барелів кожна, а ще два прибутки у квітні. За даними Kpler, Shenghong імпортувала сиру нафту марки Urals обсягом близько 720 тисяч барелів у березні та 1 мільйон барелів у квітні.

За даними Kpler, у квітні PetroChina отримала партію сирої нафти марки Urals обсягом 1 млн барелів через порт Мейд-Айленд у М'янмі, який пов'язаний трубопроводом з нафтопереробним заводом в Юньнані.

Загальний імпорт російської сирої нафти до Китаю, включаючи трубопровідний і морський, зріс до рекордних 9,61 млн тонн, або 2,26 млн барелів на добу в березні, показали митні дані.

"Імпорт китайської нафти російського сорту Urals знаходиться на шляху до того, щоб побити березневий рекорд (у квітні), тому що дедалі більше нафтопереробних заводів починають використовувати знижену в ціні нафту з російських країн Балтії", - сказала аналітик Vortexa Емма Лі.

За її словами, близько 700 тисяч барелів на добу нафти Urals можуть досягти Китаю у квітні порівняно з 600 тисячами барелів на добу в березні.

Експорт російської нафти із західних портів зросте до найвищого рівня з 2019 року, незважаючи на обіцянку Москви скоротити видобуток.

За словами трейдерів, знижки на нафту марки Urals, що надходить до Китаю в липні, скоротилися приблизно до 9-10 доларів за барель по відношенню до ф'ючерсів на ICE Brent з постачанням без судна (DES) із приблизно 14 доларів за барель на березневі поставки.

Так само ВСТО з постачанням у червні торгується зі знижкою близько 5,50 доларів за барель до ф'ючерсів на ICE Brent, додали вони, порівняно зі знижками в 6 і 8,50 доларів за барель для вантажів, що прибувають у травні та березні відповідно.

Незалежні НПЗ

Невеликі китайські незалежні нафтопереробні заводи розкупили майже всі постачання ВСТО у період з листопада до січня, тоді як інші трималися подалі від російської нафти в період запровадження заборони Європейського Союзу 5 грудня.

З поверненням великих покупців чутливі до ціни незалежні НПЗ шукають альтернативи, такі як російські арктичні сорти, іранська та венесуельська нафта.

Дані Kpler показали, що провінція Шаньдун, де знаходиться більшість незалежних НПЗ, у березні імпортувала з російської Арктики рекордні 4,2 млн барелів нафти сорту Варандей, оскільки Європа закрила доступ до нафти.

Митні дані Китаю показали відсутність імпорту сирої нафти з Ірану та Венесуели у березні, оскільки ці вантажі часто перейменовуються на нафту з інших країн, щоб уникнути санкцій.

Але 1,07 млн барелів на добу сирої нафти було відправлено з вузла перевалки нафти Малайзії до Китаю минулого місяця, що на 64% більше, ніж у середньому за період із січня до лютого.

За даними Kpler, у березні Китай імпортував близько 409 тисяч барелів іранської нафти на добу, що більш ніж удвічі перевищує обсяги січня. Vortexa має більш високу оцінку на березень приблизно 800 тисяч барелів на добу і очікує збільшення обсягів у найближчі місяці.

За словами трейдерів, іранська нафта з постачанням у червні оцінюється з дисконтом приблизно в 11 доларів за барель щодо ф'ючерсів на ICE Brent, що трохи дешевше, ніж на нафту марки Urals.

За словами трейдерів, ціни на розведений бітум, який зазвичай є венесуельською нафтою, змішаною з іншими видами нафти, яка, як стверджується, експортується з Малайзії, щоб уникнути санкцій, також зміцнилися завдяки сталому попиту з боку НПЗ.

За словами трейдерів, знижки на нафту з постачанням у травні скоротилися приблизно до 17 доларів за барель по відношенню до ф'ючерсів ICE Brent порівняно з приблизно 27 доларами за барель із постачанням у лютому.