Куба стала чаще закупать нефть в России из-за острой нехватки топлива в стране

Венесуэла более двух десятилетий является главным политическим союзником Кубы и крупнейшим поставщиком сырой нефти и топлива для государства. Куба также получает мазут для производства электроэнергии, бензин, дизельное топливо, топливо для реактивных двигателей и газ для приготовления пищи. Экспорт венесуэльской нефти на Кубу в этом году упал до 55 000 баррелей в сутки с почти 80 000 в 2020 году.

"С ноября Куба импортировала минимум пять грузов из России, которая является давним поставщиком, а также топливо из терминалов Карибского бассейна и Европы", - говорится в материале.

Танкер Bicentenario, принадлежащий мексиканской государственной нефтяной компании Petroleos Mexicanos, с апреля дважды разгружался на кубинском нефтеперерабатывающем заводе в Гаване. Правительство Кубы заявило на прошлой неделе, что его традиционные поставщики топлива не выполнили своих обязательств. Чиновники также возлагают вину за кризис на санкции США, усложняющие финансирование и транспортировку топлива на Кубу.

"Нам известно, что Куба закупает нефть у разных стран, подпадающих под санкции, так и не подпадающих под санкции, для борьбы с нынешним энергетическим кризисом на острове", - сказал представитель Госдепартамента США.

Российские и мексиканские поставки частично компенсируют недостаточный объем венесуэльского топлива и поставки более тяжелой переработки венесуэльской нефти.