Пакистан закупив першу партію російської нафти зі знижкою

Пакистан зробив своє перше замовлення на російську нафту зі знижкою в рамках нової угоди, укладеної між Ісламабадом та Москвою, при цьому один вантаж буде доставлено до порту Карачі у травні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву, яку зробив міністр нафти країни Мусадік Малік агентству Reuters .

Купівля Пакистаном дає Росії новий ринок збуту своєї нафти, на додаток до зростаючих продажів Москви до Індії та Китаю, оскільки вона перенаправляє обсяги із західних ринків, де її нафту було заборонено після вторгнення в Україну.

Нафта зі знижкою дає такий необхідний перепочинок бідному Пакистану перед кризою платіжного балансу і критично низьких валютних резервів. Імпорт енергоносіїв становить більшу частину зовнішніх платежів країни.

У рамках операції Пакистан купуватиме лише сиру нафту, а не паливо, при цьому очікується, що імпорт досягне 100 тисяч барелів на день, якщо перша угода пройде гладко, повідомив міністр Малік.

"Наші замовлення надійшли, ми їх уже розмістили", - сказав він, підтвердивши інформацію з джерел про те, що країна купуватиме лише нафту, а не нафтопродукти.

За даними аналітичної компанії Kpler, у 2022 році Пакистан імпортував 154 тисячі барелів нафти на день, що відносно небагато в порівнянні з попереднім роком. Більшість нафти було поставлено провідним світовим експортером Саудівської Аравією, за якою йдуть Об'єднані Арабські Емірати.

Якби постачання російської нафти досягло 100 тисяч барелів на день, це означало б потенційно велике падіння для близькосхідних постачальників Пакистану.

Малік відмовився повідомити, чи використовуватимуться китайський юань і дирхам ОАЕ як валюти для транзакцій, оскільки в Пакистані не вистачає доларів. Він також не став коментувати темпи імпорту.

"Я не нічого розкриватиму про комерційну сторону угоди", - сказав він.

Він сказав, що пакистанська Refinery Limited спочатку перероблятиме російську нафту в пробному режимі, а потім Pak-Arab Refinery Limited (PARCO) та інші нафтопереробні заводи.