Куба попередила про непередбачувані наслідки у разі удару США по острову

Попередження Гавани

Президент Куби в понеділок написав у X, що країна "вже зазнає багатовимірної агресії з боку США" і має "абсолютне і законне право захищатися від військового нападу". При цьому він наголосив: саме це право не може бути приводом для розв'язання війни проти кубинського народу.

Міністр закордонних справ Бруно Родрігес також заявив, що Вашингтон щодня "фабрикує фальшиву справу" для виправдання "нещадної економічної війни" і можливої збройної агресії.

Тиск посилюється

Відносини між двома країнами опинилися на одній з найнижчих позначок за десятиліття. Серед ключових факторів:

Енергетична криза. Запаси нафти, які Росія нещодавно передала в дар, вичерпалися - кубинцям загрожують нові відключення електроенергії.

Великі судноплавні компанії Hapag-Lloyd і CMA CGM припиняють заходи на Кубу, виконуючи нові вимоги адміністрації Трампа. Це загрожує посилити продовольчий дефіцит на острові.

Звинувачення Кастро. За даними джерел, США готують кримінальне переслідування колишнього президента Рауля Кастро - безпрецедентна ескалація для американсько-кубинських відносин.

Трамп, коментуючи ситуацію у п'ятницю на Fox News, назвав Кубу "повністю провальною нацією" і заявив, що їм "доведеться прийти до нас".

Острів готується до найгіршого

Цивільна оборона Куби розповсюдила серед населення пам'ятку "Захисти, витримай, вижи і переможи" з рекомендаціями підготувати рюкзак з продуктами тривалого зберігання та бути готовими до сигналів повітряної тривоги.

Директор ЦРУ Джон Реткліфф минулого тижня здійснив рідкісний візит до Гавани для переговорів з кубинськими силовими структурами та спецслужбами.