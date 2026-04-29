Куба наполягає на мирній позиції, а Рубіо нацьковує США на Гавану, - Bloomberg

Загострення риторики між Гаваною і Вашингтоном

Влада Куби і США знову обмінялися жорсткими заявами на тлі тривалого дипломатичного протистояння.

Бруно Родрігес назвав твердження американської сторони про нібито загрозу з боку Куби "абсурдними", підкресливши, що Гавана не становить небезпеки для Сполучених Штатів.

Позиція США: питання безпеки

Держсекретар Марко Рубіо заявив в ефірі Fox News, що Куба "створила умови для присутності супротивників США" в регіоні.

Він зазначив, що Вашингтон не має наміру допускати діяльність іноземних військових і розвідувальних структур поблизу американських кордонів і назвав це загрозою національній безпеці.

Відповідь Гавани

У відповідь Бруно Родрігес у публікації в соціальній мережі X відкинув звинувачення, заявивши, що Куба не є агресором і не надає свою територію для дій проти інших держав.

Він також підкреслив, що країна має "чисту репутацію" у сфері боротьби з тероризмом та організованою злочинністю.

Політичне протистояння в Конгресі

На тлі розбіжностей у Сенаті США республіканці заблокували спробу демократів обмежити повноваження адміністрації Дональда Трампа щодо Куби.

Рішення було ухвалено більшістю голосів і фактично зберегло поточну лінію тиску на Гавану.

Економічний тиск і наслідки

США посилили економічні обмеження щодо Куби, включно із заходами в енергетичному секторі.

Це вже призвело до серйозних наслідків усередині країни: скорочення авіасполучення, закриття туристичних об'єктів і зниження промислової активності.

Обмежені поставки палива з-за кордону лише частково пом'якшують ситуацію.

Ситуація з переговорами

Незважаючи на контакти між сторонами, прогрес у діалозі залишається невизначеним.

Делегація Держдепартаменту США відвідувала Гавану із закликами до економічних реформ, однак кубинська влада відкинула можливість політичних змін і звільнити ув'язнених у політичних справах.