Куба наполягає на мирній позиції, а Рубіо нацьковує США на Гавану, - Bloomberg

21:00 29.04.2026 Ср
2 хв
Вашингтон не допустить іноземні військові та розвідструктури біля своїх кордонів
aimg Анастасія Никончук
Фото: прапор Куби (GettyImages)

Міністр закордонних справ Куби Бруно Родрігес у середу, 29 квітня, різко розкритикував заяви Вашингтона, згідно з якими Гавана становить загрозу національній безпеці США.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію Bloomberg.

Читайте також: "Новий світанок" для Куби: Трамп анонсував військову операцію

Загострення риторики між Гаваною і Вашингтоном

Влада Куби і США знову обмінялися жорсткими заявами на тлі тривалого дипломатичного протистояння.

Бруно Родрігес назвав твердження американської сторони про нібито загрозу з боку Куби "абсурдними", підкресливши, що Гавана не становить небезпеки для Сполучених Штатів.

Позиція США: питання безпеки

Держсекретар Марко Рубіо заявив в ефірі Fox News, що Куба "створила умови для присутності супротивників США" в регіоні.

Він зазначив, що Вашингтон не має наміру допускати діяльність іноземних військових і розвідувальних структур поблизу американських кордонів і назвав це загрозою національній безпеці.

Відповідь Гавани

У відповідь Бруно Родрігес у публікації в соціальній мережі X відкинув звинувачення, заявивши, що Куба не є агресором і не надає свою територію для дій проти інших держав.

Він також підкреслив, що країна має "чисту репутацію" у сфері боротьби з тероризмом та організованою злочинністю.

Політичне протистояння в Конгресі

На тлі розбіжностей у Сенаті США республіканці заблокували спробу демократів обмежити повноваження адміністрації Дональда Трампа щодо Куби.

Рішення було ухвалено більшістю голосів і фактично зберегло поточну лінію тиску на Гавану.

Економічний тиск і наслідки

США посилили економічні обмеження щодо Куби, включно із заходами в енергетичному секторі.

Це вже призвело до серйозних наслідків усередині країни: скорочення авіасполучення, закриття туристичних об'єктів і зниження промислової активності.

Обмежені поставки палива з-за кордону лише частково пом'якшують ситуацію.

Ситуація з переговорами

Незважаючи на контакти між сторонами, прогрес у діалозі залишається невизначеним.

Делегація Держдепартаменту США відвідувала Гавану із закликами до економічних реформ, однак кубинська влада відкинула можливість політичних змін і звільнити ув'язнених у політичних справах.

Нагадуємо, що президент Куби Мігель Діас-Канель заявив, що Гавана не сприймає всерйоз погрози президента США Дональда Трампа щодо можливого "захоплення" острова і готова до захисту в разі військового тиску або агресії.

Зазначимо, що Держдепартамент США поінформував Конгрес про дані, згідно з якими Куба могла направити до 5 тисяч бійців для участі у війні проти України на боці Росії.

