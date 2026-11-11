Яку зброю Сили оборони найчастіше отримують через DOT-Chain Defence: свіжа статистика

Зазначається, що загальна вартість поставленої продукції перевищує 100 млрд гривень. Найбільшу частку в обсягах постачання становлять безпілотні літальні апарати.

"Кожен підрозділ має свої завдання та потреби, тому важливо, щоб військові могли самостійно обирати засоби, які найкраще відповідають умовам їхньої роботи. Саме таку можливість забезпечує онлайн-магазин зброї DOT-Chain Defence", - зазначив Артем Романюков, т.в.о. директора Агенції оборонних закупівель ДОТ.

Цифрова система працює за принципом онлайн-магазину: військові за державні кошти самостійно обирають необхідні засоби. Увесь супровід процесу - від укладання договорів із виробниками до проведення оплат - забезпечує розробник системи, Агенція оборонних закупівель ДОТ.

Середній термін для поставки продукції з наявності становить 8 днів, а для засобів по передзамовленню - півтора місяці.

Які типи засобів найбільше замовляють та отримують підрозділи

Підрозділи самі обирають засоби серед каталогу маркетплейсу, який налічує понад 1800 унікальних позицій від 300 вітчизняних виробників. За весь час роботи DOT-Chain Defence найбільші обсяги поставок припадають на такі категорії:

FPV-дрони на оптоволокні та радіокеруванні;

дрони-перехоплювачі;

ударні бомбери та дрони літакового типу.

Загалом найбільшим попитом користуються безпілотні літальні апарати. Наступні за обсягами поставок - наземні роботизовані комплекси, засоби радіоелектронної боротьби та боєприпаси до безпілотних систем.