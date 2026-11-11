Какое оружие Силы обороны чаще всего получают через DOT-Chain Defence: свежая статистика

Общая стоимость поставленной продукции превышает 100 млрд гривен. Наибольшую долю в объемах снабжения составляют беспилотные летательные аппараты.

"Каждое подразделение имеет свои задачи и потребности, поэтому важно, чтобы военные могли самостоятельно выбирать средства, которые лучше всего отвечают условиям их работы. Именно такую возможность обеспечивает онлайн-магазин оружия DOT-Chain Defence", - отметил Артем Романюков, и.о. директора Агентства оборонных закупок ДОТ.

Цифровая система работает по принципу онлайн-магазина: военные за государственные средства самостоятельно выбирают необходимые средства. Все сопровождение процесса - от заключения договоров с производителями до проведения оплат - обеспечивает разработчик системы, Агентство оборонных закупок ДОТ.

Средний срок для поставки продукции по наличию составляет 8 дней, а для средств по предзаказу - полтора месяца.

Какие типы средств больше всего заказывают и получают подразделения

Подразделения сами выбирают средства среди каталога маркетплейса, насчитывающего более 1800 уникальных позиций от 300 отечественных производителей. За все время работы DOT-Chain Defence наибольшие объемы поставок приходятся на следующие категории:

FPV-дроны на оптоволокне и радиоуправлении;

дроны-перехватчики;

ударные бомберы и дроны самолетного типа.

В общем, наибольшим спросом пользуются беспилотные летательные аппараты. Следующие по объемам поставок - наземные роботизированные комплексы, средства радиоэлектронной борьбы и боеприпасы к беспилотным системам.