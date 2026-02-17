На яку угоду з Росією не піде Україна: категорична відповідь Зеленського

Український народ не погодиться на мирну угоду з Росією, в рамках якої агресор отримає контроль над усім Донбасом.
Як передає РБК-Україна, про це президент України Володимир Зеленський заявив в інтерв'ю Axios.
Читайте також: Краще без угоди, ніж з поганою: Зеленський заявив про готовність продовжувати боротьбу
За словами Зеленського, Київ і Вашингтон домовилися, що будь-яка угода має бути винесена на референдум в Україні.
Президент вважає, що якщо угода передбачатиме просте виведення українських воїнів із Донецької області, вона не пройде референдум.
"Емоційно люди цього ніколи не пробачать. Ніколи. Вони не пробачать... мене, вони не пробачать (США - ред.)", - зазначив Зеленський, уточнивши, що українці "не можуть зрозуміти", чому від них вимагають піти на додаткові територіальні поступки.
Але голова держави додав, що якщо угода зафіксує нинішню лінію фронту на Донбасі, українці це приймуть.
"Я думаю, що якщо ми пропишемо в документі... що залишаємося там, де залишаємося на лінії зіткнення, думаю, що люди підтримають це на референдумі. Це моя думка", - зазначив президент.
Нагадаємо, Україна, Росія і США з минулого місяця продовжують мирні переговори. Перші два раунди пройшли в Абу-Дабі. Третій раунд розпочався сьогодні, 17 лютого, і продовжиться завтра, 18 лютого, в Женеві.
Поки що учасники обговорень не розкривають деталей. Секретар РНБО України Рустем Умеров лише розповів, що сторони сьогодні обговорили "практичні механізми можливих рішень".
Домовитися про мир не виходить, оскільки позиції України і Росії в питанні територій розходяться. Країна-агресор шляхом дипломатії хоче отримати всю Донецьку область, де просування окупантам дається дуже важко.
При цьому Україна хоче, щоб було укладено безумовне перемир'я і будь-які переговори відштовхувалися від поточної лінії розмежування.