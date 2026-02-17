На яку угоду з Росією не піде Україна: категорична відповідь Зеленського

За словами Зеленського, Київ і Вашингтон домовилися, що будь-яка угода має бути винесена на референдум в Україні.

Президент вважає, що якщо угода передбачатиме просте виведення українських воїнів із Донецької області, вона не пройде референдум.

"Емоційно люди цього ніколи не пробачать. Ніколи. Вони не пробачать... мене, вони не пробачать (США - ред.)", - зазначив Зеленський, уточнивши, що українці "не можуть зрозуміти", чому від них вимагають піти на додаткові територіальні поступки.

Але голова держави додав, що якщо угода зафіксує нинішню лінію фронту на Донбасі, українці це приймуть.

"Я думаю, що якщо ми пропишемо в документі... що залишаємося там, де залишаємося на лінії зіткнення, думаю, що люди підтримають це на референдумі. Це моя думка", - зазначив президент.