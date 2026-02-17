На какую сделку с Россией не пойдет Украина: категоричный ответ Зеленского

По словам Зеленского, Киев и Вашингтон договорились, что любая сделка должна быть вынесена на референдум в Украине.

Президент считает, что если сделка будет предусматривать простой вывод украинских воинов из Донецкой области, она не пройдет референдум.

"Эмоционально люди этого никогда не простят. Никогда. Они не простят… меня, они не простят (США - ред.)", - отметил Зеленский, уточнив, что украинцы "не могут понять", почему от них требуют пойти на дополнительные территориальные уступки.

Но глава государства добавил, что если сделка зафиксирует нынешнюю линию фронта на Донбассе, украинцы это примут.

"Я думаю, что если мы пропишем в документе… что остаемся там, где остаемся на линии соприкосновения, думаю, что люди поддержат это на референдуме. Это мое мнение", - отметил президент.