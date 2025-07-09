Яку суму допомоги надав ЄС Україні з початку великої війни - відповіли в Єврокомісії

Єврокомісарка наголосила, що ЄС залишається найбільшим і найстабільнішим донором та інвестором в Україну. За її словами, основне фінансування українського бюджету, процесів відновлення, реконструкції та модернізації надходить саме від Євросоюзу, і ця підтримка триватиме й надалі.

"З початку російського вторгнення у 2022 році ЄС та наші держави-члени мобілізували майже 160 мільярдів євро на гуманітарну, фінансову та військову допомогу Україні - це більше, ніж будь-хто інший", - сказала Кос.

Вона повідомила, що ЄС очікує покрити понад 80% зовнішніх фінансових потреб України у 2025 році та планує продовжувати цю підтримку в майбутньому.

Єврокомісарка також нагадала, що Євросоюз уже почав використовувати доходи від заморожених російських активів. Саме ці кошти стали основою для позик G7 на суму 50 мільярдів доларів у межах ініціативи ERA, з яких ЄС цього року вже виплатив 7 мільярдів євро.

Крім того, за її словами, 3,6 мільярда євро вже були або будуть спрямовані на закупівлю оборонного обладнання для України через Європейський фонд миру.