ua en ru
Ср, 09 липня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Вето Угорщини, допомога Україні, вступ в ЄС до 2030 року – інтерв'ю з єврокомісаром Мартою Кос

Середа 09 липня 2025 08:00
UA EN RU
Вето Угорщини, допомога Україні, вступ в ЄС до 2030 року – інтерв'ю з єврокомісаром Мартою Кос Єврокомісар з розширення Марта Кос (фото: Getty Images)
Автор: Мілан Лєліч

Про вето Угорщини на подальші переговори з Україною, перспективи вступу до Євросоюзу і ставлення жителів ЄС до приєднання України, мільярдну допомогу і відновлення під час війни – читайте в інтерв'ю РБК-Україна з європейським комісаром з питань розширення Мартою Кос.

 

Головне:

  • Коли вдасться подолати вето Угорщини на переговори з Україною?
  • Чи реальний вступ в ЄС до 2030 року?
  • Жителі яких країн найбільш підтримують євроінтеграцію України?
  • Скільки грошей Україні зараз виділяє ЄС і чого чекати в наступні роки?

Подальші офіційні кроки щодо української євроінтеграції, а саме відкриття першого переговорного кластеру, де-факто заблоковані через вето Угорщини. На відміну від безлічі подібних історій в минулому, цього разу, схоже, угорський прем'єр Віктор Орбан налаштований рішуче і має намір зробити опір руху України до Євросоюзу ключовою темою своєї кампанії до виборів наступного року.

Втім, як підкреслює профільний європейський комісар з розширення Марта Кос, в минулому, попри різні труднощі, Євросоюзу все ж вдавалося ухвалювати спільні рішення. Вона впевнена, що так буде і цього разу, ще до угорських виборів.

У розмові з РБК-Україна Кос постійно апелює до досвіду своєї рідної країни – Словенії, яка теж пережила війну на самому початку своєї незалежності, після якої євроінтеграція стала її безальтернативним шляхом.

"Війна була зовсім не така масштабна, як зараз в Україні, вона тривала лише 10 днів. Але з того моменту стало ясно, що єдина перспектива – це ЄС. Звісно, нам знадобилися роки, ми стали членом у 2004 році, але я пам’ятаю ту особливу енергію й надію, що колись ми будемо належати до спільноти цінностей і демократії, де ніхто не зможе нам зашкодити. І я бачу в цьому паралелі з Україною", – розповідає єврокомісарка.

У розмові з нею РБК-Україна зачепило не лише питання євроінтеграції, а й поточної допомоги Україні з боку ЄС, використання російських заморожених активів, а також відновлення – адже вже завтра, 10 липня, в Римі відкриється масштабна Ukraine Recovery Conference, присвячена цій тематиці.

– Як впоратися з вето Угорщини, яке фактично зупиняє відкриття першого кластеру переговорів?

– Найважливіше, що я хотіла б тут підкреслити, це те, що країни-члени ЄС одноголосно вирішили, включаючи Угорщину, розпочати переговори про вступ з Україною рік тому. Отже, це є основою. І Україна виконала своє домашнє завдання, і ми завжди захищали позицію, що вступ до ЄС базується на заслугах, тобто якщо країна виконує критерії – вона може рухатись далі.

Отже, наразі немає об’єктивних причин не відкривати кластер один, і цей кластер є дуже важливим. І я думаю, що Україна справді багато чого робить у цьому сенсі, адже ми вже надіслали дві додаткові скринінгові доповіді щодо кластерів два і шість до Ради.

І я розповім вам одну історію. Коли я була в Україні у свій перший робочий день – 1 грудня, – президент Зеленський сказав мені, що він хотів би відкрити всі кластери. І не прямо, а, скажімо так, дипломатично, я намагалася сказати йому, що це неможливо, тому що це було б надто швидко, і ми не зможемо цього зробити.

Тепер я маю себе виправити, тому що ви, українці, робите приголомшливу, справді неймовірну роботу, тому ми будемо готові відкрити всі кластери восени.

Звісно, рішення має бути ухвалене в Раді (тобто бути одноголосним, - ред.), але з технічної точки зору ми готові. І я повністю довіряю данському головуванню (в ЄС, почалося з 1 липня цього року, - ред.). Я була там минулого тижня з усією Колегією комісарів, також ваш президент був там, і ми всі передали чіткий меседж Україні: будь ласка, залишайтеся сильними, продовжуйте реформи, продовжуйте боротьбу з корупцією і зміцнюйте верховенство права, тому що все це сприятиме більш безпечній Україні, а отже і більш безпечній Європі.

– Але якщо політичне вето Угорщини в Раді збережеться ще на кілька місяців, чи існує якийсь план Б, що він може передбачати, можливо, якісь технічні речі, які можна зробити?

– Наша позиція, позиція Комісії, дуже чітка. Кластер один готовий до відкриття, Україна виконала необхідне, і ми повинні відкрити його якнайшвидше. Я маю сказати, що навіть якщо іноді ЄС, із 27 країнами-членами та складним процесом ухвалення рішень, здається складним чи бюрократичним, я можу вас запевнити, що в найважчих обставинах, в минулому, ми знаходили рішення, і я впевнена, що ми знайдемо належне рішення для відкриття кластеру один як для України, так і для Молдови.

– Отже, ви вірите, що таке рішення може бути реально знайдене до виборів в Угорщині наступної весни?

– Так, я впевнена.

– Ви відповідаєте не лише за шлях України до членства в ЄС, але і за всі інші країни, які хочуть стати членами ЄС. Чи можете ви сказати, які країни можуть обігнати Україну на цьому шляху?

– Це не змагання, хто буде першим, а хто останнім. Основне – це те, що процедура вступу до ЄС дійсно залежить від того, наскільки країна-кандидат спроможна узгодити своє законодавство з європейським. Отже, у нас є різні країни-кандидати, і час залежить від багатьох факторів.

Вето Угорщини, допомога Україні, вступ в ЄС до 2030 року – інтерв'ю з єврокомісаром Мартою КосТакож, як я вже казала, ступінь узгодженості, політична воля країн-кандидатів пристосуватись до правил ЄС і, звісно, потужне лідерство в напрямку ЄС. І в усіх цих напрямках я можу сказати, що Україна справді дуже-дуже швидко просувається. Але ми також повинні враховувати, що є кандидати з Західних Балкан, які чекають на початок переговорів вже 20 років.

Наприклад, Північна Македонія. Північна Македонія отримала статус у 2005 році, і я хотіла б сказати, що якби Україна мала чекати стільки ж, скільки чекає Північна Македонія, ви би чекали до 2045 року, але це не так.

Тобто мова не про те, щоб обігнати, мова про виконання – і з вашого боку, і з нашого.

Я хочу вам сказати, що понад 1,000 людей – моїх колег у Брюсселі, не лише у моєму директораті – працюють над однією країною-кандидатом, що означає, що ми також можемо швидко виконувати свою частину.

Я б сказала, що оскільки розширення, особливо України, є одним з найважливіших пріоритетів ЄС, ми будемо виконувати, і я впевнена, що Україна також. І, як ви, мабуть, чули, наша президентка (Урсула фон дер Ляйєн, - ред.), відвідуючи Київ, сказала, що вона бачить можливість, що Україна може стати членом ЄС до 2030 року.

– Чи вважаєте ви, що ця мета досі є реальною, враховуючи всі виклики?

– Так. Я маю сказати, що ми вимагаємо від країн-кандидатів справді багато, тому що це означає адаптацію всієї правової системи в усіх сферах. Це не лише про верховенство права, це про економіку, це про статистику, це про створення інституцій, які будуть стійкими і здатними виконати всі Копенгагенські критерії. Тож я можу сказати, що Україна справді добре справляється.

– Чи залишається на столі ідея так званого "роз’єднання" шляхів України та Молдови до ЄС, чи вона досі можлива?

– Позиція Комісії тут чітка. І Україна, і Молдова готові до відкриття кластеру один, і я хочу бачити, як обидві країни рухаються вперед зараз. Наступні кроки тепер повністю залежать від того, як країни-члени вирішать просувати процес у Раді, тобто зараз Рада керує процесом.

– Наскільки здатний Європейський Союз підтримувати Україну у 2026 році і пізніше? І питання навздогін – що зрештою станеться з мільярдами заморожених російських активів у Брюсселі?

– Перш ніж я перейду до цифр, які важливі для вашого видання, я хотіла б сказати, що немає сумніву, що майбутнє України – в Європі, і саме тому ЄС стоїть поруч з вами, і буде поруч не лише сьогодні, а й у майбутньому.

Йдеться не лише про економічну допомогу, фінансову підтримку, процес вступу, гуманітарну допомогу. Але для мене ще важливіше – це те, що боротьба України – це також наша європейська боротьба.

Ми маємо пам’ятати, що Європейський Союз був заснований із головною метою – забезпечити мир, свободу і добробут у Європі. Тобто, насправді він починався як мирний проєкт, і в останні роки – я можу говорити і з власного досвіду (моя країна, Словенія, вступила до ЄС у 2004 році) – упродовж останніх років чи навіть десятиліть ми дивились на процес розширення здебільшого через економічну призму.

Звісно, економіка важлива, добробут важливий, але зараз, через Україну і вашу боротьбу за європейські цінності, знову мир і свобода мають важливе, навіть більше ніж раніше, значення.

У цьому сенсі мене часто питають: чому ви так допомагаєте Україні? Тому що Україна – це Європа, і конфлікт з Росією почався не з війни 2022 року, а в 2014 році, коли Україна вирішила підписати угоду про зону вільної торгівлі з Європою. Тоді Росія була розлючена, бо ви чітко вирішили обрати європейський шлях у економічному плані, але тепер ситуація інша.

Тож це проста відповідь на запитання "чому ви підтримуєте Україну" – бо це справедливо.

Ми щойно провели опитування, як держави-члени підтримують вступ України до ЄС, і Україна – найпопулярніша країна-кандидат у 14 державах-членах, тобто більше половини. Наприклад, 91% громадян Швеції підтримують вступ України до ЄС, 81% у Данії, 81% у Фінляндії, 72% у Литві тощо. Ми також раді, що маємо інформацію з України, що 70% ваших громадян проголосували б за членство в ЄС, а рівень довіри ще вищий – 82%. Тож я думаю, що справа не лише в цифрах, але ці цифри справді показують, що в Україні є величезна надія на членство в ЄС.

І знову, якщо провести паралель з моєю країною: Словенія вперше стала незалежною у 1991 році. Ми відокремилися від Югославії. Ніхто тоді не очікував війни, але через три години після проголошення незалежності виїхали танки югославської армії.

Війна була зовсім не така масштабна, як зараз в Україні, вона тривала лише 10 днів. Але з того моменту стало ясно, що єдина перспектива – це ЄС. Звісно, нам знадобилися роки, ми стали членом у 2004 році, але я пам’ятаю ту особливу енергію й надію, що колись ми будемо належати до спільноти цінностей і демократії, де ніхто не зможе нам зашкодити. І я бачу в цьому паралелі з Україною.

Вето Угорщини, допомога Україні, вступ в ЄС до 2030 року – інтерв'ю з єврокомісаром Мартою КосЩодо цифр, ЄС є найбільшим і найстабільнішим донором і інвестором в Україну. І бюджет України, відновлення, реконструкція, а також модернізація фінансуються переважно ЄС, і ми продовжимо цей шлях. Із початку російського вторгнення у 2022 році ЄС та наші держави-члени мобілізували майже 160 мільярдів євро на гуманітарну, фінансову та військову допомогу Україні – це більше, ніж будь-хто інший. Ми очікуємо, що цього року ЄС покриватиме понад 80% зовнішніх фінансових потреб України, і ми будемо продовжувати це в наступні роки.

Ви також питали про заморожені російські активи. Ми вже почали використовувати доходи від них. Ці доходи лежать в основі позик G7 на суму $50 млрд у межах ERA, з яких ЄС вже виплатив €7 млрд цього року. Крім того, ми використовуємо ці доходи для посилення українських збройних сил: €3,6 млрд були або будуть мобілізовані для закупівлі оборонного обладнання для України в межах Європейського фонду миру.

– Конференція з відновлення України от-от розпочнеться. Яких ключових рішень слід очікувати і, ширше, що можна зробити в сфері відбудови під час активної фази війни?

– Ви маєте рацію, і те, що мене щоразу вражає, і я бачила це під час поїздок по Європі – це те, що не лише держави, а й приватні компанії готові працювати чи інвестувати в Україну, навіть якщо війна триває. Я особисто брала участь у бізнес-конференціях у Гаазі, Парижі, також у Копенгагені, і бачила, що європейські компанії вже готуються або вже працюють в Україні.

Ця конференція дуже важлива для мене, тому що ми маємо зберегти міжнародну увагу до відновлення України під час війни, а особливо після.

Ця конференція стане платформою для узгодження політичної підтримки та мобілізації фінансування. Ми провели велику бізнес-конференцію навесні в Брюсселі, понад 400 компаній брали участь – тепер буде ще більша в Римі. Ми оголосимо нові заходи, підпишемо багато фінансових угод.

Факт, що конференція організована в Італії – це не лише символічно, це потужний сигнал про нашу рішучість. Ми також спілкуємось з усіма міжнародними партнерами щодо підготовки цієї конференції: Світовий банк, ЄБРР, Європейський інвестиційний банк – всі будуть присутні.

І я також відверто кажу приватним компаніям: знаєте, зараз саме час їхати туди, саме час інвестувати.

І звісно, я наважуся сказати – це також тому, що я бачу, наскільки потужні деякі галузі вашої економіки, з яких ми, насправді, можемо вчитися. І це один з дуже-дуже важливих моментів майбутньої співпраці між країнами-членами ЄС і Україною – я говорю головним чином про оборону. Ви – найсучасніша досвідчена країна, яка веде війну. Ви розробили багато озброєнь, особливо дронів, під час війни, ви постійно їх вдосконалюєте.

З іншого боку, очевидно, що ми, європейці, у майбутньому маємо активніше дбати про нашу безпеку і оборону. І тут я справді бачу чудову співпрацю з Україною.

Читайте РБК-Україна в Google News
Євросоюз Вступ в ЄС
Новини
У Луцьку через нічну атаку РФ пожежі та пошкодження: що відомо
У Луцьку через нічну атаку РФ пожежі та пошкодження: що відомо