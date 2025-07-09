Какую сумму помощи предоставил ЕС Украине с начала большой войны - ответили в Еврокомиссии

Европейский Союз вместе со странами-членами предоставили Украине почти 160 миллиардов евро гуманитарной, финансовой и военной помощи с начала полномасштабного вторжения России в 2022 году.
Об этом заявила европейский комиссар по вопросам расширения до 2030 года Марта Кос в интервью РБК-Украина.
Еврокомиссар подчеркнула, что ЕС остается крупнейшим и самым стабильным донором и инвестором в Украину. По ее словам, основное финансирование украинского бюджета, процессов восстановления, реконструкции и модернизации поступает именно от Евросоюза, и эта поддержка будет продолжаться и в дальнейшем.
"С начала российского вторжения в 2022 году ЕС и наши государства-члены мобилизовали почти 160 миллиардов евро на гуманитарную, финансовую и военную помощь Украине - это больше, чем кто-либо другой", - сказала Кос.
Она сообщила, что ЕС ожидает покрыть более 80% внешних финансовых потребностей Украины в 2025 году и планирует продолжать эту поддержку в будущем.
Еврокомиссар также напомнила, что Евросоюз уже начал использовать доходы от замороженных российских активов. Именно эти средства стали основой для займов G7 на сумму 50 миллиардов долларов в рамках инициативы ERA, из которых ЕС в этом году уже выплатил 7 миллиардов евро.
Кроме того, по ее словам, 3,6 миллиарда евро уже были или будут направлены на закупку оборонного оборудования для Украины через Европейский фонд мира.
Напомним, недавно издание Bloomberg указало, что ЕС рассматривает возможность создать фонд в размере 100 млрд евро на поддержку Киева. Деньги могут стать частью предложения ЕС по следующему семилетнему бюджету, который должен быть представлен в конце месяца.
Также на днях Financial Times написало, что Брюссель срочно изучает способы покрытия дефицита 19 млрд долларов в бюджете Украины в следующем году.
Причина в том, что Киев столкнулся с сокращением поддержки США и ухудшением перспектив прекращения огня с Россией.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.