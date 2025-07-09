Яку суму допомоги надав ЄС Україні з початку великої війни - відповіли в Єврокомісії
Європейський Союз разом із країнами-членами надали Україні майже 160 мільярдів євро гуманітарної, фінансової та військової допомоги від початку повномасштабного вторгнення Росії у 2022 році.
Про це заявила європейська комісарка з питань розширення до 2030 року Марта Кос в інтерв'ю РБК-Україна.
Єврокомісарка наголосила, що ЄС залишається найбільшим і найстабільнішим донором та інвестором в Україну. За її словами, основне фінансування українського бюджету, процесів відновлення, реконструкції та модернізації надходить саме від Євросоюзу, і ця підтримка триватиме й надалі.
"З початку російського вторгнення у 2022 році ЄС та наші держави-члени мобілізували майже 160 мільярдів євро на гуманітарну, фінансову та військову допомогу Україні - це більше, ніж будь-хто інший", - сказала Кос.
Вона повідомила, що ЄС очікує покрити понад 80% зовнішніх фінансових потреб України у 2025 році та планує продовжувати цю підтримку в майбутньому.
Єврокомісарка також нагадала, що Євросоюз уже почав використовувати доходи від заморожених російських активів. Саме ці кошти стали основою для позик G7 на суму 50 мільярдів доларів у межах ініціативи ERA, з яких ЄС цього року вже виплатив 7 мільярдів євро.
Крім того, за її словами, 3,6 мільярда євро вже були або будуть спрямовані на закупівлю оборонного обладнання для України через Європейський фонд миру.
Підтримка України
Нагадаємо, нещодавно видання Bloomberg вказало, що ЄС розглядає можливість створити фонд у розмірі 100 млрд євро на підтримку Києва. Гроші можуть стати частиною пропозиції ЄС щодо наступного семирічного бюджету, який має бути представлений наприкінці місяця.
Також днями Financial Times написало, що Брюссель терміново вивчає способи покриття дефіциту 19 млрд доларів у бюджеті України наступного року.
Причина в тому, що Київ зіткнувся зі скороченням підтримки США і погіршенням перспектив припинення вогню з Росією.
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