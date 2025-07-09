Какую сумму помощи предоставил ЕС Украине с начала большой войны - ответили в Еврокомиссии

Европейский Союз вместе со странами-членами предоставили Украине почти 160 миллиардов евро гуманитарной, финансовой и военной помощи с начала полномасштабного вторжения России в 2022 году.

Об этом заявила европейский комиссар по вопросам расширения до 2030 года Марта Кос в интервью РБК-Украина .

Еврокомиссар подчеркнула, что ЕС остается крупнейшим и самым стабильным донором и инвестором в Украину. По ее словам, основное финансирование украинского бюджета, процессов восстановления, реконструкции и модернизации поступает именно от Евросоюза, и эта поддержка будет продолжаться и в дальнейшем.

"С начала российского вторжения в 2022 году ЕС и наши государства-члены мобилизовали почти 160 миллиардов евро на гуманитарную, финансовую и военную помощь Украине - это больше, чем кто-либо другой", - сказала Кос.

Она сообщила, что ЕС ожидает покрыть более 80% внешних финансовых потребностей Украины в 2025 году и планирует продолжать эту поддержку в будущем.

Еврокомиссар также напомнила, что Евросоюз уже начал использовать доходы от замороженных российских активов. Именно эти средства стали основой для займов G7 на сумму 50 миллиардов долларов в рамках инициативы ERA, из которых ЕС в этом году уже выплатил 7 миллиардов евро.

Кроме того, по ее словам, 3,6 миллиарда евро уже были или будут направлены на закупку оборонного оборудования для Украины через Европейский фонд мира.