Шапка Усика на пресконференції з Дюбуа: як називається та що означає модний аксесуар (фото)

Олександр Усик вкотре вразив відчуттям стилю. Для пресконференції зі своїм опонентом Даніелем Дюбуа він обрав аксесуар із символічним значенням.

Що відомо про шапку Усика

В Лондоні 17 липня пройшла фінальна пресконференція перед титульним поєдинком Усика з британцем Дюбуа. Український чемпіон з'явився перед камерами в колоритному образі козацького отамана.

Особливу увагу привернула чорна шапка, яка має високу форму та трохи загострена догори. Вона нагадує класичні убори українських воїнів. Зокрема подібну носив гетьман Павло Скоропадський.

Що відомо про козацьку шапку Усика (фото: Getty Images)

Як називається шапка Усика та що означає

Головний убір має декілька назв. Серед таких - "кучма", "гетьманка", "папаха", "шлик", "колпак" або "шапка-макгерка". Вона символізує честь, військову доблесть та зв’язок із національною спадщиною.

Гетьманка стала не лише елементом образу Усика, а й справжнім fashion-акцентом для поціновувачів українського традиційного стилю.

Що кажуть творці модного образу

Над вбранням, який складався з білого піджака з кейпом, чорної сорочки з відкритим коміром та штанів, працював український бренд Damirli дизайнерки Ельвіри Гасанової.

У своєму дописі автори пояснили, що означає кожна деталь модного виходу. Так, білий піджак символізує світло та чистоту намірів, які ведуть крізь темряву. Шапка - про зв'язок з предками та землею, яка тримає нас в турбулентні часи.

"Це голос Козака в сучасному серці. Цей образ - про відродження. Про нову Україну, що встає після болю, не забуваючи своїх коренів", - пояснив бренд.

Модний вибір Олександра - це не просто одяг, а вияв поваги до історії та культури України.

"Він - як наші воїни: сучасний, прямий, з поглядом у майбутнє, але з душею, в якій живе століття сили", - зауважили творці.

"Кожна лінія, кожен відблиск - це нагадування, хто ми є. Ми - українці. Незламні не лише в бою, а й у духу. І ми вже перемагаємо", - додали вони.

Нагадаємо, Усик проведе об'єднавчий бій з британцем Дюбуа в суботу, 19 липня.

Проходитиме поєдинок на стадіоні "Вемблі в Лондоні та розпочнеться з андеркарду близько 19:00 за київським часом. Головна подія вечора - о 23:30.

Переможець буде визнаний абсолютним чемпіоном світу у надважкій вазі.