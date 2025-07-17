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Шапка Усика на пресс-конференции с Дюбуа: как называется и что означает модный аксессуар (фото)

Четверг 17 июля 2025 21:30
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Шапка Усика на пресс-конференции с Дюбуа: как называется и что означает модный аксессуар (фото) Шапка Усика с пресс-конференции с Дюбуа имеет историческое значение (фото: Getty Images)
Автор: Сюзанна Аль Мариди

Александр Усик в очередной раз поразил чувством стиля. Для пресс-конференции со своим оппонентом Даниэлем Дюбуа он выбрал аксессуар с символическим значением.

РБК-Украина подробно рассказывает о казацкой меховой шапке, которой Усик дополнил свой наряд накануне исторического боя.

Что известно о шапке Усика

В Лондоне 17 июля прошла финальная пресс-конференция перед титульным поединком Усика с британцем Дюбуа. Украинский чемпион появился перед камерами в колоритном образе атамана.

Особое внимание привлекла черная шапка, которая имеет высокую форму и немного заостренная кверху. Она напоминает классические уборы украинских воинов. В частности подобную носил гетман Павел Скоропадский.

Шапка Усика на пресс-конференции с Дюбуа: как называется и что означает модный аксессуар (фото)Что известно о козацкой шапке Усика (фото: Getty Images)

Как называется шапка Усика и что означает

Головной убор имеет несколько названий. Среди таких - "кучма", "гетьманка", "папаха", "шлик", "колпак" или "шапка-макгерка". Она символизирует честь, воинскую доблесть и связь с национальным наследием.

Гетьманка стала не только элементом образа Усика, но и настоящим fashion-акцентом для ценителей украинского традиционного стиля.

Что говорят создатели модного образа

Над нарядом, который состоял из белого пиджака с кейпом, черной рубашки с открытым воротником и брюк, работал украинский бренд Damirli дизайнера Эльвиры Гасановой.

В своей публикации авторы объяснили, что означает каждая деталь модного выхода. Так, белый пиджак символизирует свет и чистоту намерений, которые ведут сквозь тьму. Шапка - о связи с предками и землей, которая держит нас в турбулентные времена.

"Это голос Козака в современном сердце. Этот образ - о возрождении. О новой Украине, которая встает после боли, не забывая своих корней", - пояснил бренд.

Модный выбор Александра - это не просто одежда, а проявление уважения к истории и культуре Украины.

"Он - как наши воины: современный, прямой, со взглядом в будущее, но с душой, в которой живет век силы", - отметили создатели.

"Каждая линия, каждый отблеск - это напоминание, кто мы есть. Мы - украинцы. Несокрушимые не только в бою, но и в духе. И мы уже побеждаем", - добавили они.

Напомним, Усик проведет объединительный бой с британцем Дюбуа в субботу, 19 июля.

Проходить поединок будет на стадионе "Уэмбли в Лондоне и начнется с андеркарда около 19:00 по киевскому времени. Главное событие вечера - в 23:30.

Победитель будет признан абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе.

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При написании материала были использованы следующие источники: Instagram Александра Усика и Damirli, Wikipedia.

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