ua en ru
Чт, 17 липня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Усик, якого ви не знали: нумеролог розкрила секретні риси характеру боксера

Четвер 17 липня 2025 16:20
UA EN RU
Усик, якого ви не знали: нумеролог розкрила секретні риси характеру боксера Олександр Усик (фото: Getty Images)
Автор: Поліна Іваненко
Експерт: Тетяна Бланк

Напередодні поєдинку за звання абсолютного чемпіона світу з боксу в хевівейті між Олександром Усиком та британцем Даніелем Дюбуа, багатьом буде цікаво дізнатися про характер та риси українця.

Як повідомляє РБК-Україна, нумеролог Тетяна Бланк проаналізувала інтерв'ю, яке Усик та його дружина давали Славі Дьоміну, та розповіла, що про боксера "говорять" цифри.

Нумерологічний розбір Усика

"Якщо людина намагається використати мене, то вона потроху буде відморожена", - казав Усик.

І тут йдеться про його інтуїцію, гостре відчуття фальші, вміння дистанціюватись без емоцій. Адже його ЧЖШ - 7.

"У мене сильний янгол-охоронець", - додавав Усик.

І таку його цитату "ілюструє" наявність 777 у матриці. Це про захист згори, глибоку віру, відчуття підтримки з боку Вищих сил.

"Бог у мене на першому місці", - казав боксер, що підтверджує число 17/8 (орієнтири на мораль, внутрішній кодекс і духовний розвиток).

Коли ж Олександр розповідав про друзів, то зізнався, що їх у нього небагато. А ось просто знайомих у нього чимало.

"Єдина 2 у матриці - це низький енергетичний ресурс, який поповнюється за рахунок великої кількості контактів, але при цьому - обмежене коло близьких, обережність у довірі", - пояснила бланк.

Усик, якого ви не знали: нумеролог розкрила секретні риси характеру боксераНумеролог розкрила невідомі факти про Усика (фото: facebook.com/Alexanderusyk)

А ще боксер позиціонує себе як бунтівник, який любить маму, але ніколи її не слухає. І це, пояснила нумеролог, пояснюється цифрою 7 його ЧЖШ. Він завжди транслює незалежність і спротив авторитетам.

"Ніхто мені не указ, я сам знаю, як це робиться", - згадує він у контексті відносин з батьком.

За словами Бланк, це про посилення протестної енергії 7 - внутрішня свобода, яка не терпить контролю.

А ще Усик має енергію шефства, старшого брата, здатного взяти відповідальність. Це пояснюється тим, що він народився в січні.

В стосунках з дружиною боксер виступає в ролі головного романтика. Його 7 та 777 - про тонке сприйняття, чутливість, вміння створювати емоційний простір.

"Моя дружина повинна виглядати трошечки краще, ніж ця жінка... Це була Моніка Беллучі. І Кетрін Зета-Джонс", - казав Усик про ідеал жінки.

За словами нумеролога, в матрицях Олександра та Катерини потужні 8 та 10. А це - краса, статус, гідність, глибина.

Вас може зацікавити

Читайте РБК-Україна в Google News
Олександр Усик Бокс Гороскоп нумерология Астрологія
Новини
Трамп може завершити війну в Україні до кінця року: Єрмак пояснив, як саме
Трамп може завершити війну в Україні до кінця року: Єрмак пояснив, як саме
Аналітика
Від Ірану до Сирії. Чому на Близькому Сході знову йдуть бої і чи можливий мир в регіоні
Роман Коткореспондент РБК-Україна Від Ірану до Сирії. Чому на Близькому Сході знову йдуть бої і чи можливий мир в регіоні