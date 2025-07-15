Усик в емоційному відео розповів про свою найбільшу мрію, ледь втримавши сльози

Чемпіон світу з боксу в надважкій вазі за версіями WBC, WBA та WBO Олександр Усик відверто розповів про свої головні мрії.

Зупинити війну прямо зараз

"Моя мрія прямо зараз – зупинити війну в моїй країні. А мрія на майбутнє — це абсолютний мир на всій планеті", - поділився Усик, ледь стримуючи емоції.

"Чому ви живете, якщо не посміхаєтесь?"

Усик також зізнався, що його турбує психологічний стан сучасного суспільства. Люди перестають радіти життю, втрачають сенс у повсякденності та живуть без внутрішнього світла.

"Люди божевільні. Вони не посміхаються щодня. Прокидаються й думають: «Я мушу йти на роботу. Я не люблю цю роботу». Чому? Чому ви щодня ходите туди, що не любите? Чому ви взагалі живете? Чому будуєте таке життя?"

Натомість український боксер закликав усіх більше радіти моментам, цінувати життя та бути вдячними.

"Але якщо ви любите цей світ, ви маєте посміхатися, танцювати, працювати, розвиватися, щось створювати, подорожувати. Це і є життя. Життя чудове", - підкреслив Усик.

Заклик перед супербоєм

Ці слова український чемпіон промовив напередодні реваншу проти британця Даніеля Дюбуа, який відбудеться 19 липня на стадіоні "Вемблі" у Лондоні. На кону – титул абсолютного чемпіона світу в суперважкій вазі.

На сьогодні Усик залишається непереможним на професійному рингу (23 перемоги, 14 з них — нокаутом) і є одним з найвідоміших українців у світі спорту.