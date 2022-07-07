Кто вместо Джонсона. Что известно о возможном и. о. премьера Британии

Британский премьер Борис Джонсон сегодня намерен подать в отставку, но с условием, что останется на посту до осени. Однако, есть вероятность, что он может уйти уже сегодня, а его место в должности и. о. займет его действующий заместитель Доминик Рааб.

Что о нем известно?

Доминик Рааб - британский политик, член Консервативной партии Великобритании. Заместитель премьер-министра, министр юстиции и лорд-канцлер Великобритании.

С 2000 года по 2006 год он работал в министерстве иностранных дел и по делам Содружества. Занимался широким кругом вопросом, в том числе защитой британских инвесторов, морским правом, противодействием и борьбой с терроризмом, международным космическим правом и др.

Уже 9 июля 2018 года Рааб назначен на должность министра по делам Brexit, однако уже 15 ноября этого же года он подал в отставку из-за несогласия по вопросу соглашения с Евросоюзом об условиях Brexit.

В сентябре 2021 года премьер-министр Борис Джонсон сделал серию кадровых перемещений в своем втором правительстве, назначив Рааба своим заместителем, министром юстиции и лордом-канцлером.

Позиция по Украине

Сам Доминик Рааб осудил вторжение России в Украину и заявил, что российские военные преступники должны предстать перед судом.

Заместитель Джонсона утверждал, что Запад должен продемонстрировать "стратегическую выносливость", чтобы обеспечить поражение России.

"Мы сделаем все возможное, чтобы поддержать украинцев, я знаю, что наши партнеры делают то же самое для укрепления их сопротивления", - заявлял Рааб после полномасштабного вторжения РФ в Украину.

Почему именно он?

Как пишут ведущие иностранные СМИ, Джонсон может и не остаться премьером до осени, как он того хочет. А потому главным претендентом на пост премьера называют Доминика Рааба.

"Оставлять его на посту рискованно, и что временным премьером должен стать, например, Доминик Рааб или кто-то из министров", - цитируют британские СМИ заявления чиновников.

Отметим, что по закону, традициям и внутренним правилам Консервативной партии назначение Рааба и. о. премьера Британии вполне возможно. Таким образом он может занимать эту должность как минимум 2-3 месяца, до новых выборов.

Если Джонсон останется до осени - кто станет премьером

Сейчас в СМИ фигурируют ряд имен британских чиновников, которые могут занять место Джонсона после выборов, они должны состояться уже в октябре этого года, а именно:

Риши Сунак,

Пенни Мордаунт,

Бен Уоллес,

Лиз Трасс,

Саджид Джавид,

Джереми Хант,

Надим Захави.

Что этому предшествовало

Напомним, уже третий день продолжается волна отставок из-за скандала вокруг бывшего заместителя парламентского партийного организатора Криса Пинчера.

Его обвинили в сексуальных домогательствах в отношении двух мужчин на прошлой неделе, после чего он ушел в отставку. Позже выяснилось, что это не первый раз, когда Пинчера обвиняли в таких вещах, и в 2019 году в отношении его проводилось расследование, однако, несмотря на это, Джонсон назначил его на должность в феврале 2022 года.

Самому же Джонсону в начале июня депутаты правящей партии Британии хотели объявить вотум недоверия, но тогда достаточного количества голосов собрать не удалось.

Между тем по состоянию на сегодня уже более 50 политиков заявили о намерении уйти в отставку, в свою очередь Джонсон заявил, он готов уйти, но уже после осенних выборов, когда ему выберут замену.