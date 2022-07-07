Хтось замість Джонсона. Що відомо про можливого в.о. прем'єра Британії

Британський прем'єр Борис Джонсон сьогодні має намір подати у відставку, але з умовою, що залишиться на посту до осені. Однак, є ймовірність, що він може піти вже сьогодні, а його місце на посаді в. о. займе його чинний заступник Домінік Рааб.

Детальніше про головного претендента на посаду прем'єра Британії - зібрано в матеріалі РБК-Україна.

Що про нього відомо?

Домінік Рааб - британський політик, член Консервативної партії Великої Британії. Заступник прем'єр-міністра, міністр юстиції та лорд-канцлер Великобританії.

З 2000 року по 2006 рік він працював у міністерстві закордонних справ та у справах Співдружності. Займався широким колом питанням, у тому числі захистом британських інвесторів, морським правом, протидією та боротьбою з тероризмом, міжнародним космічним правом та ін.

Вже 9 липня 2018 року Рааба призначили на посаду міністра у справах Brexit, однак вже 15 листопада цього ж року він подав у відставку через незгоду щодо угоди з Євросоюзом про умови Brexit.

У вересні 2021 року прем'єр-міністр Борис Джонсон зробив серію кадрових переміщень у своєму другому уряді, призначивши Рааба своїм заступником, міністром юстиції та лордом-канцлером.

Позиція по Україні

Сам Домінік Рааб засудив вторгнення Росії в Україну та заявив, що російські військові злочинці мають постати перед судом.

Заступник Джонсона стверджував, що Захід має продемонструвати "стратегічну витривалість", аби забезпечити поразку Росії.

"Ми зробимо все можливе, щоб підтримати українців, я знаю, що наші партнери роблять те саме для зміцнення їхнього опору", - заявляв Рааб після повномасштабного вторгнення РФ в України.

Чому саме він?

Як пишуть провідні іноземні ЗМі, Джонсон може і не залишитися прем'єром до осені, як він того хоче. А тому головним претендентом на посаду прем'єра називають Домініка Рааба.

"Залишати його на посаді ризиковано, і що тимчасовим прем'єром має стати, наприклад, Домінік Рааб чи хтось із міністрів", - цитують британські ЗМІ заяви чиновників.

Зазначимо, що за законом, традиціями та внутрішніми правилами Консервативної партії призначення Рааба в.о. прем'єра Британії цілком можливе. Таким чином він може обіймати цю посаду як мінімум 2-3 місяці, до нових виборів.

Якщо Джонсон залишиться до осені - хто стане прем'єром

Наразі у ЗМІ фігурують низка імен британських посадовців, які можуть зайняти місце Джонсона після виборів, які мають відбутися вже в жовтні цього року, а саме:

Ріші Сунак,

Пенні Мордаунт,

Бен Уоллес,

Ліз Трасс,

Саджид Джавід,

Джеремі Хант,

Надім Захаві.

Що цьому передувало

Нагадаємо, вже третій день триває хвиля відставок через скандал довкола колишнього заступника парламентського партійного організатора Кріса Пінчера.

Його звинуватили у сексуальних домаганнях щодо двох чоловіків минулого тижня, після чого він пішов у відставку. Пізніше з'ясувалося, що це не вперше, коли Пінчера звинувачували в таких речах, і в 2019 році щодо нього проводилося розслідування, проте, незважаючи на це, Джонсон призначив його на посаду в лютому 2022 року.

Самому ж Джонсону на початку червня депутати правлячої партії Британії хотіли оголосити вотум недовіри, але тоді достатньої кількості голосів зібрати не вдалося.

Тим часом станом на сьогодні вже понад 50 політиків заявили про намір піти у відставку, своєю чергою Джонсон заявив, він готовий піти, але вже після осінніх виборів, коли йому оберуть заміну.