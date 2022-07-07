Джонсон согласился уйти в отставку, но с условием, - BBC

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон согласился уйти в отставку. Однако он хочет остаться на своей должности до тех пор, пока осенью не будет избран новый лидер.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BBC .

"Он говорит, что хочет, чтобы новый лидер Тори был назначен к партийной конференции. Он хочет остаться на посту премьер-министра до этого времени", - говорится в сообщении.

Отметим, что на прошлой неделе в Британии разгорелся скандал, когда стало известно, что заместитель главного организатора правящей Консервативной партии в палате общин Крис Пинчер устроил пьяный дебош в элитном лондонском клубе для консерваторов "Карлтон" на Пикадилли.

Его обвинили в сексуальных домогательствах в отношении двух мужчин. Позже выяснилось, что это не первый раз, когда Пинчера обвиняли в таких вещах, и в 2019 году в отношении его проводилось расследование, однако, несмотря на это, Джонсон назначил его на должность в феврале 2022 года. После Пинчер подал в отставку.

Скандал спровоцировал волну отставок. В частности, правительство покинули 54 министра.

Подробнее о ситуации - в материале "Вотум недоверия. Почему Джонсон оказался на грани отставки".

Напомним, в начале июня депутаты правящей партии Британии провели голосование, чтобы объявить Джонсону вотум недоверия. Тогда достаточного количества голосов собрать не удалось.

Однако, по результатам голосования, нынешнему главе правительства Британии не доверяют более 40% депутатов его же партии.

Позже в Британии заявили о возможном изменении процедуры объявления вотума недоверия.