Джонсон позвонит Зеленскому после заявления об отставке, - Telegraph

Сегодня, 7 июля, ожидается, что премьер-министр Борис Джонсон подаст в отставку. После этого он планирует провести телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Twitter-аккаунт журналиста издания The Daily Telegraph Бена Райли-Смита.

Как отмечает журналист, вероятно Джонсон будет говорить с Зеленским о своей решимости продолжать служить стране и решать общие интересы Британии и Украины до осени.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что, согласно данным издания BBC, Джонсон согласился уйти в отставку, однако желает остаться на своем посту до тех пор, пока осенью не будет избран новый лидер.

Подробнее о ситуации вокруг отставки премьера Британии - в материале "Вотум недоверия. Почему Джонсон оказался на грани отставки".

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