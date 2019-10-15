ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Восстановленный в должности глава КСУ Шевчук вышел на работу

Новости » Политика    15.10.2019 - 10:26
Восстановленный в должности глава КСУ Шевчук вышел на работу
Фото: Станислав Шевчук (zib.com.ua)

Ранее Шевчук пообещал новую конституционную реформу

Восстановлен в должности председатель КСУ Украины Станислав Шевчук вышел на работу. Об этом сообщает телеканал "112".

Шевчук считает, что он "ничего не нарушал", чтобы его увольнять.

"Уволили меня как судью, хотя как судья я ничего не нарушал. Что касается претензий к главе, они гипотетические и абстрактные", - заявил Шевчук.

Напомним, 11 октября Окружной административный суд Киева удовлетворил иск Станислава Шевчука в Конституционный суд Украины в полном объеме. Шевчук восстановлен в должности председателя Конституционного суда. В Конституционном суде Украины сообщили, что не видели решения суда о возобновлении на должности председателя КСУ Шевчука.

В этом году 14 мая уволили председателя Конституционного суда Украины Станислава Шевчука. В связи с этим, он заявил, что в стенах суда состоялся "антиконституционный переворот" и "захват государственной власти". Он заявил, что за этой ситуацией стоит лично пятый президент Украины Петр Порошенко.

Еще до увольнения Шевчука, РБК-Украина писало, что в расследовании программы "Наши деньги" сообщалось, что Шевчука могут уволить за влияние брата, который "надел" логотип Зе-команды.

В КСУ прокомментировали восстановлении в должности Шевчука Шевчук восстановлен в должности главы КСУ
Новости Украины Конституционный суд Украины
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь