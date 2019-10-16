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КСУ заявив про відсутність рішення суду щодо Шевчука

Новини » Політика    16.10.2019 - 13:19
КСУ заявив про відсутність рішення суду щодо Шевчука
Фото: Станіслав Шевчук (zib.com.ua)

У КСУ заявили про відсутність рішення Окружного адміністративного суду

Конституційний суд України заявив про відсутність рішення Окружного адміністративного суду міста Києва щодо відновлення Станіслава Шевчука на посаді глави суду. Про це повідомляє прес-служба КСУ.

Також у прес-службі КСУ заявили про відсутність скороченого та повного тексту рішення в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

"Станом на 16 жовтня 2019 року, на час прибуття Станіслава Шевчука до Конституційного суду України відсутнє рішення Окружного адміністративного суду міста Києва у справі № 640/8752/19 завірене гербовою печаткою як цього вимагає чинне законодавство України", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, вчора відновлений на посаді голова КСУ України Станіслав Шевчук вийшов на роботу.

Як повідомив його радник, 11 жовтня Окружний адміністративний суд Києва задовольнив позов Станіслава Шевчука до Конституційного суду України в повному обсязі. Шевчук відновлений на посаді голови Конституційного суду. У Конституційному суді України повідомили, що не бачили рішення суду про поновлення на посаді голови КСУ Шевчука.

РБК-Україна писало, що в цьому році 14 травня звільнили голову Конституційного суду України Станіслава Шевчука.

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