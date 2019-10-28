КСУ рассмотрит закон о праве народа подавать законопроекты на этой неделе

Конституционный суд Украины рассмотрит 4 законопроекта президента Владимира Зеленского об изменениях в Конституцию на этой неделе, среди которых - закон о праве народа подавать законопроекты. Об этом сообщает пресс-служба КСУ.

Речь идет о законопроектах №№ 10161, 1013, 1028 и 1015. Пленарное заседание Большой Палаты Конституционного суда начнется во вторник, 29 октября, в 10:00.

"Рассмотрение дела по конституционному обращению Верховной рады Украины о предоставлении заключения о соответствии законопроекта о внесении изменений в статьи 85 и 101 Конституции Украины (об уполномоченных Верховной рады Украины) (регистр. № 1016) требованиям статей 157 и 158 Конституции Украины в форме устного производства (открытая часть пленарного заседания)", - указано в сообщении.

При этом продолжится рассмотрение дел по конституционному обращению ВР о предоставлении заключения о соответствии законопроектов №1013 об отмене адвокатской монополии и №1028 о консультативных, совещательных и других вспомогательных органах Рады требованиям статей 157 и 158 Конституции Украины. Рассмотрение состоится на закрытой части пленарного заседания.

"Продолжение рассмотрению дела... о соответствии законопроекта о внесении изменений в статью 93 Конституции Украины (о законодательной инициативе народа) (рег. № 1015) требованиям статей 157 и 158 Конституции Украины (закрытая часть пленарного заседания)", - отмечается в сообщении.

Напомним, в начале сентября в КСУ поступило обращение Верховной рады о предоставлении заключения по семи законопроектам Зеленского, предусматривающим внесение изменений в Конституцию Украины.

Как писало РБК-Украина, Конституционный суд Украины рассмотрит конституционное обращение Верховной рады Украины о предоставлении заключения о соответствии КУ законопроекта президента Владимира Зеленского об уменьшении конституционного состава парламента и закреплении пропорциональной избирательной системы в четверг, 31 октября.