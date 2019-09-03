Рада направила в КСУ закон о праве народа подавать законопроекты

Фото: Верховная рада (Виталий Носач/РБК-Украина)

Ранее правовой комитет рекомендовал парламенту направить документ в КСУ

Парламент направил на рассмотрение Конституционного суда Украины законопроект №1015 авторства президента Владимира Зеленского, которым предлагается наделить народ правом законодательной инициативы, передает корреспондент РБК-Украина.

Такое решение поддержали 338 парламентариев.

В пояснительной записке к проекту подчеркивается, что перечень субъектов права законодательной инициативы, определенный на сегодня статьей 93 Конституции Украины, является суженным и лишает возможности выступать таким субъектом непосредственно народ Украины как единственный источник власти.

Законопроектом предлагается дополнить перечень субъектов права законодательной инициативы, определенных статьей 93 КУ, таким субъектом, как народ.

Также определяется, что все субъекты законодательной инициативы, которые предлагается закрепить в Конституции Украины, реализуют ее в случаях и порядке, определенных Конституцией и законами Украины.

Напомним, 29 августа Зеленский зарегистрировал в Верховной раде законопроект, которым предлагается наделить народ правом законодательной инициативы.

Как писало РБК-Украина, председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, комментируя этот законопроект главы государства, заявил, что у общества есть такой запрос.

"Есть такой запрос. Мы же очень тщательно изучаем социологию. Вы знаете, что многие депутаты вообще потом не появляются на своих округах. А люди требуют изменений. Они должны иметь возможность и иметь хоть какой-то шанс, чтобы эти изменения были рассмотрены и проработаны", - заявил Арахамия.

Добавим также, комитет парламента по вопросам правовой политики в понедельник рекомендовал Верховной раде направить на рассмотрение Конституционного суда Украины законопроект №1015 авторства президента Владимира Зеленского, которым предлагается наделить народ правом законодательной инициативы.