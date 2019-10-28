КСУ розгляне закон про право народу подавати законопроекти цього тижня

Конституційний суд України розгляне 4 законопроекти президента Володимира Зеленського щодо змін до Конституції цього тижня, серед яких - закон про право народу подавати законопроекти. Про це повідомляє прес-служба КСУ.

Мова йде про законопроекти №№ 10161, 1013, 1028 й 1015. Пленарне засідання Великої палати Конституційного суду розпочнеться у вівторок, 29 жовтня, о 10:00.

"Розгляд справи за конституційним зверненням Верховної ради України про надання висновку щодо відповідності законопроекту про внесення змін до статей 85 та 101 Конституції України (щодо уповноважених Верховної ради України) (реєстр. № 1016) вимогам статей 157 і 158 Конституції України у формі усного провадження (відкрита частина пленарного засідання)", - вказано у повідомленні.

При цьому продовжиться розгляд справ за конституційним зверненням ВР про надання висновку щодо відповідності законопроектів №1013 щодо скасування адвокатської монополії й №1028 щодо консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів Ради України вимогам статей 157 і 158 Конституції України. Розгляд відбудеться на закритій частині пленарного засідання.

"Продовження розгляду справи... щодо відповідності законопроекту про внесення змін до статті 93 Конституції України (щодо законодавчої ініціативи народу) (реєстр. № 1015) вимогам статей 157 і 158 Конституції України (закрита частина пленарного засідання)", - зазначається у повідомленні.

Нагадаємо, на початку вересня до КСУ надійшло звернення Верховної ради про надання висновку щодо семи законопроектів Зеленського, які передбачають внесення змін до Конституції України.

Як писало РБК-Україна, Конституційний суд України розгляне конституційне звернення Верховної ради України про надання висновку щодо відповідності КУ законопроекту президента Володимира Зеленського щодо зменшення конституційного складу парламенту та закріплення пропорційної виборчої системи у четвер, 31 жовтня.