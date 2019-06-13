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КСУ признал неконституционным запрет апелляции на продление срока содержания под стражей

Новости » Общество    13.06.2019 - 21:23
КСУ признал неконституционным запрет апелляции на продление срока содержания под стражей
Фото: Конституционный суд Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)

КСУ признал вторую часть статьи 392 УПК не соответствует Конституции Украины

Конституционный суд Украины (КСУ) обязал Верховную раду законодательно урегулировать положения Уголовно-процессуального кодекса, которым запрещается обжалование срока содержания под стражей в судах первой инстанции. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу КСУ.

Так, Конституционный суд Украины признал вторую часть статьи 392 УПК не соответствует Конституции Украины.

В суде отметили, что невозможность обжаловать срок содержания под стражей не гарантирует лицу конституционного права на судебную защиту. Кроме того, в КСУ подчеркнули, что речь идет об обжаловании определений судов первой инстанции и вынесенного решения по делу по существу.

"Конституционный суд Украины признал не соответствующим Конституции положение части 2 Статьи 392 УПК, относительно невозможности отдельного обжалования определения суда о продлении срока содержания под стражей, постановленной во время производства в суде первой инстанции и до принятия судебного решения по существу", - говорится в решении.

В решении отмечается, что невозможность обжалования срока содержания под стражей может привести к произвольному ограничению права человека на свободу в случаях неверного решения суда.

Кроме того, Конституционный суд обязал Верховную Раду привести это положение УПК в соответствие с Конституцией Украины и ввести механизм гарантирования права на свободу обвиняемого, который будет обеспечивать разумные сроки рассмотрения дела.

Ранее РБК-Украина сообщало, что Конституционный суд Украины признал незаконным обов'обязательное электронное декларирование имущества общественных активистов. Как отметила уполномоченная Верховной рады по правам человека Людмила Денисова, антикоррупционные ограничения должны быть предусмотрены только для чиновников, а их распространение на других лиц - неконституционно.

Кроме того, КСУ проверит на соответствие Конституции закон о декоммунизации.

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