КСУ визнав неконституційною заборону апеляції на продовження строку тримання під вартою

Фото: Конституційний суд України (Віталій Носач, РБК-Україна)

КСУ визнав другу частину 392 статті КПК такою, що не відповідає Конституції України

Конституційний суд України (КСУ) зобов’язав Верховну раду законодавчо врегулювати положення Кримінально-процесуального кодексу, яким забороняється оскарження строку тримання під вартою у судах першої інстанції. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресс-службу КСУ.

Так, Конституційний суд України визнав другу частину 392 статті КПК такою, що не відповідає Конституції України.

У суді зазначили, що неможливість оскаржити строк тримання під вартою не гарантує особі конституційного права на судовий захист. Окрім того, у КСУ наголосили, що мова йде про оскарження ухвал судів першої інстанції та до винесеного рішення у справі по суті.

"Конституційний суд України визнав таким, що не відповідає Конституції положення частини 2 Статті 392 КПК, щодо унеможливлення окремого оскарження ухвали суду про продовження строку тримання під вартою, постановленої під час провадження в суді першої інстанції і до ухвалення судового рішення по суті", - йдеться у рішенні.

У рішенні наголошується, що неможливість оскарження строку тримання під вартою може призвести до безпідставного обмеження права людини на свободу у випадках помилкого рішення суду.

Окрім того, Конституційний суд зобов’язав Верховну Раду привести це положення КПК у відповідність до Конституції України та запровадити механізм гарантування права на свободу обвинуваченого, який забезпечуватиме розумні строки розгляду справи.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що Конституційний суд України визнав незаконним обов'язкове електронне декларування майна громадських активістів. Як зазначила уповноважена Верховної ради з прав людини Людмила Денісова, антикорупційні обмеження повинні бути передбачені тільки для чиновників, а їх поширення на інших осіб - неконституційно.

Крім того, КСУ перевірить на відповідність Конституції закон про декомунізацію.