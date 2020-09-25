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В КСУ поступило представлении о возможности штрафовать Зеленского

Киев, Пятница 25 сентября 2020 16:31
В КСУ поступило представлении о возможности штрафовать Зеленского
Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

В Конституционный суд Украины поступило представление о возможности привлекать президента к административной ответственности. Суд просят разъяснить этот момент, в частности, в контексте возможности оштрафовать Владимира Зеленского за нарушение карантина.

Об этом говорится в сообщении на сайте КСУ.

Сообщается, что Верховный суд просит КСУ растолковать положений части первой статьи 105 Конституции о неприкосновенности президента в аспекте возможного привлечения его к ответственности за административное нарушение при исполнении полномочий.

Верховный суд отмечает, что ранее было дано толкование только в аспекте привлечения к уголовной ответственности. Согласно законодательству, привлечь президента к такой ответственности можно только после истечения срока полномочий.

Напомним, в июне на Зеленского составили административный протокол за посещение кафе в Хмельницком в то время, когда действовал жесткий карантин.

Однако местный суд обязал оплатить штраф других участников делегации, а в отношении Зеленского попросил Верховный суд разъяснить этот момент с неприкосновенностью.

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