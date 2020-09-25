ru
ua
News
News
Новини України
Коронавирус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Новини шоу-бізнесу
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

До КСУ надійшло подання про можливість штрафувати Зеленського

Київ, П'ятниця 25 вересня 2020 16:31
До КСУ надійшло подання про можливість штрафувати Зеленського
Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

До Конституційного суду України надійшло подання про можливість притягати президента до адміністративної відповідальності. Суд просять роз'яснити цей момент, зокрема, в контексті можливості оштрафувати Володимира Зеленського за порушення карантину.

Про це йдеться в повідомленні на сайті КСУ.

Повідомляється, що Верховний суд просить КС розтлумачити положення частини першої статті 105 Конституції про недоторканність президента в аспекті можливого притягнення його до відповідальності за адміністративне порушення при виконанні повноважень.

Верховний суд зазначає, що раніше було дано тлумачення тільки в аспекті притягнення до кримінальної відповідальності. Відповідно до законодавства, притягнути президента до такої відповідальності можна тільки після закінчення строку повноважень.

Нагадаємо, в червні на Зеленського склали адміністративний протокол за відвідування кафе у Хмельницькому в той час, коли діяв жорсткий карантин.

Проте місцевий суд зобов'язав сплатити штраф інших учасників делегації, а щодо Зеленського попросив Верховний суд роз'яснити цей момент з недоторканністю.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України Політика Володимир ЗеленськийКонституционный суд Украины
News
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся