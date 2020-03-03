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КСУ перенес рассмотрение закона о люстрации

Новости » Политика     03.03.2020 - 16:13
КСУ перенес рассмотрение закона о люстрации
Фото: Конституционный суд (РБК-Украина)

Конституционный суд не вынес решение 3 марта

Конституционный суд Украины не вынес решение по закону о люстрации и перенес рассмотрение. Об этом РБК-Украина сообщила начальник управления коммуникаций КСУ Марьяна Гайовская.

По ее словам, рассмотрение положений закона "Об очищении власти" на соответствие Конституции Украины будет продолжено на одном из следующих пленарных заседаний КСУ.

Напомним, на прошлой неделе Европейский суд по правам человека окончательно отклонил жалобу Украины по закону о люстрации, решение суда вступило в силу. ЕСПЧ признал данный закон нарушающим права человека.

При этом министр юстиции Денис Малюська заявил, что ЕСПЧ не признавал неправомерной люстрацию целиком, а только ее чрезмерный объем. Кроме того, Минюст планирует сохранить механизм люстрации.

Люстрация заключается в ограничении доступа к государственной службе и работе в органах местного самоуправления для тех, кто занимал руководящие должности во время президентства Виктора Януковича и подозревался в причастности к коррупции. Дополнительно люстрации подлежат ранее судимые чиновники и сотрудники правоохранительных органов, которые сотрудничали с иностранными спецслужбами.

КСУ рассмотрит конституционность закона о люстрации накануне внеочередного заседания Рады
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