ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Финальную точку в вопросе люстрации в Украине поставит Конституционный суд, - Арахамия

Новости » Политика     02.03.2020 - 21:57
Финальную точку в вопросе люстрации в Украине поставит Конституционный суд, - Арахамия
Фото: Давид Арахамия (Виталий Носач/РБК-Украина)

По словам Арахамии, закон о люстрации за пять лет выполнил свою основную функцию

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что финальную точку в вопросе люстрации в Украине поставит Конституционный суд. Об этом он сообщил в интервью "Интерфакс-Украина", передает РБК-Украина.

По его словам, закон о люстрации поработал пять лет и свою основную функцию - отлучить от политического управления представителей старых элит уже выполнил.

"Конституционный суд должен поставить финальную точку в этом процессе. Если это неконституционно, значит, утратит силу закон о люстрации", - сказал Арахамия.

Также он отметил, что решение Европейского суда по правам человека требует внесение изменений в действующий закон "Об очищении власти".

"Нужно думать о механизме. Нельзя люстрировать по принципу занимаемой должности", - добавил он.

Напомним, Конституционный суд Украины продолжит рассмотрение жалобы на закон "Об очищении власти", согласно которому 47 чиновников времен президентства Виктора Януковича не имеют права занимать должности во власти.

Как сообщало РБК-Украина, в октябре прошлого года ЕСПЧ вынес решение о том, что Украина законом о люстрации нарушила права украинских чиновников.

Украина обжаловала данное решение в январе 2020 года. Жалоба была подана украинским правительством в Большую палату ЕСПЧ. В Кабинете министров утверждали, что в решении суда до конца не ясно, каким образом надо поменять закон, чтобы он отвечал Конвенции о защите прав человека.

КСУ рассмотрит конституционность закона о люстрации накануне внеочередного заседания Рады КСУ отменил право Кабмина ограничивать льготы ветеранам
Новости Украины Конституционный суд Украинылюстрация
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь