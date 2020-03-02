Финальную точку в вопросе люстрации в Украине поставит Конституционный суд, - Арахамия

Фото: Давид Арахамия (Виталий Носач/РБК-Украина)

По словам Арахамии, закон о люстрации за пять лет выполнил свою основную функцию

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что финальную точку в вопросе люстрации в Украине поставит Конституционный суд. Об этом он сообщил в интервью "Интерфакс-Украина", передает РБК-Украина.

По его словам, закон о люстрации поработал пять лет и свою основную функцию - отлучить от политического управления представителей старых элит уже выполнил.

"Конституционный суд должен поставить финальную точку в этом процессе. Если это неконституционно, значит, утратит силу закон о люстрации", - сказал Арахамия.

Также он отметил, что решение Европейского суда по правам человека требует внесение изменений в действующий закон "Об очищении власти".

"Нужно думать о механизме. Нельзя люстрировать по принципу занимаемой должности", - добавил он.

Напомним, Конституционный суд Украины продолжит рассмотрение жалобы на закон "Об очищении власти", согласно которому 47 чиновников времен президентства Виктора Януковича не имеют права занимать должности во власти.

Как сообщало РБК-Украина, в октябре прошлого года ЕСПЧ вынес решение о том, что Украина законом о люстрации нарушила права украинских чиновников.

Украина обжаловала данное решение в январе 2020 года. Жалоба была подана украинским правительством в Большую палату ЕСПЧ. В Кабинете министров утверждали, что в решении суда до конца не ясно, каким образом надо поменять закон, чтобы он отвечал Конвенции о защите прав человека.