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ЕСПЧ отклонил жалобу Украины по закону о люстрации, решение вступило в силу

Новости » Политика     25.02.2020 - 17:08
ЕСПЧ отклонил жалобу Украины по закону о люстрации, решение вступило в силу
Иллюстративное фото (echr.coe.int)

ЕСПЧ подтвердил, что Украина нарушила права чиновников

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) отклонил жалобу Украины по закону о люстрации, решение суда вступило в силу. Об этом говорится в опубликованном решении суда.

Сообщается, что ЕСПЧ признал требования заявителей приемлемыми и отклонил возражения правительства Украины. В течение трех месяцев правительство должно выплатить пяти заявителям по 5 тыс. евро + любые выплаты, которые могут быть взысканы в качестве компенсации морального вреда. Кроме того, Украина должна компенсировать заявителям расходы на суд (всего около 3 тыс. евро). Другие требования о компенсации отклонены.

Также суд пришел к выводу о том, что требования люстрированных чиновников о выплате потерянной заработной платы должны рассматриваться на национальном уровне.

Напомним, в октябре 2019 года ЕСПЧ вынес решение о том, что Украина законом о люстрации нарушила права украинских чиновников.

Украина обжаловала данное решение в январе 2020 года. Жалоба была подана украинским правительством в Большую палату ЕСПЧ. В Кабинете министров утверждали, что в решении суда до конца не ясно, каким образом надо поменять закон, чтобы он отвечал Конвенции о защите прав человека.

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