КСУ переніс розгляд закону про люстрацію

Фото: Конституційний суд (РБК-Україна)

Конституційний суд не виніс рішення 3 березня

Конституційний суд України не виніс рішення щодо закону про люстрацію і переніс розгляд. Про це РБК-Україна повідомила начальник управління комунікацій КСУ Мар'яна Гайовська.

За її словами, розгляд положень закону "Про очищення влади" на відповідність Конституції України буде продовжено на одному з наступних пленарних засідань КСУ.

Нагадаємо, минулого тижня Європейський суд з прав людини остаточно відхилив скаргу України щодо закону про люстрацію, рішення суду набуло чинності. ЄСПЛ визнав даний закон таким, що порушує права людини.

При цьому міністр юстиції Денис Малюська заявив, що ЄСПЛ не визнавав неправомірною люстрацію цілком, а тільки її надмірний обсяг. Крім того, Мін'юст планує зберегти механізм люстрації.

Люстрація полягає в обмеженні доступу до державної служби та роботи в органах місцевого самоврядування для тих, хто займав керівні посади під час президентства Віктора Януковича і підозрювався в причетності до корупції. Додатково люстрації підлягають раніше судимі чиновники і співробітники правоохоронних органів, які співпрацювали з іноземними спецслужбами.

