Минюст планирует сохранить механизм люстрации

Фото: Денис Малюська (minjust.gov.ua)

По словам Дениса Малюська, ЕСПЧ не признавал неправомерным люстрации целиком, а только ее чрезмерный объем

Министр юстиции Украины Денис Малюська заявил, что ведомство планирует сохранить механизм люстрации после, как вступило в силу решение Европейский суд по правам человека по закону о люстрации. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Малюська в Facebook.

По его словам, ЕСПЧ не признавал неправомерным люстрации целиком, а только ее чрезмерный объем. Отдельные категории граждан, по мнению суда, были автоматически люстрованы, хотя ничего плохого не совершали.

"Мы не будем сидеть, сложа руки, а сделаем все, чтобы обеспечить права граждан и сохранение механизма люстрации, хотя и в ограниченном виде", - отметил министр.

При этом он заявил, что планирует разработать законопроект, согласно которому будет создана комиссия, которая будет рассматривать жалобы граждан, которые считают свою люстрацию неправомерным.

"Также будет рассматриваться возможность восстановления в должности (при ее наличии) и выплаты разницы между утраченным и реальным заработком", - добавил министр.

При этом он отметил, что описанный механизм не будет применяться к категории граждан, чья люстрация была обоснованной.

Напомним, в октябре прошлого года ЕСПЧ вынес решение о том, что Украина законом о люстрации нарушила права украинских чиновников.

Украина обжаловала данное решение в январе 2020 года. Жалоба была подана украинским правительством в Большую палату ЕСПЧ. В Кабинете министров утверждали, что в решении суда до конца не ясно, каким образом надо поменять закон, чтобы он отвечал Конвенции о защите прав человека.