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КСУ открыл производство по делу о штрафе Зеленского

Киев, Среда 11 ноября 2020 09:26
КСУ открыл производство по делу о штрафе Зеленского
Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)
Автор: Игорь Литвиненко

Конституционный суд Украины открыл конституционное производство по делу о возможности привлечения к административной ответственности президента Владимира Зеленского за нарушение карантина. Производство открыто в ответ на запрос Верховного суда.

Об этом сообщает "Радио Свобода".

КСУ открыл производство 22 октября 2020 года. Дата его рассмотрения еще не определена.

Напомним, 3 июня во время рабочей поездки в Хмельницкий президент Владимир Зеленский в составе делегации посетили одно из местных кафе, где выпили кофе. При этом на то время заведениям было запрещено принимать посетителей.

Позже правоохранители составили административные протоколы на Зеленского, а также на владельца заведения и других членов делегации.

Хмельницкий городской районный суд, который рассматривал это дело, обязал оплатить штраф всех других участников делегации, а в отношении Зеленского попросил Верховный суд разъяснить этот момент.

При этом Зеленский решил уплатить сумму, равную штрафу за нарушение карантина, без решения суда.

Несмотря на это Верховный суд обратился в КСУ за разъяснением по поводу возможности штрафовать президента.

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Новости Украины Политика Владимир ЗеленскийКонституционный суд Украиныштраф

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