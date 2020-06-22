Зеленский решил оплатить штраф за нарушение карантина без решения суда

Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)

Он оплатит сумму на счет заведения питания

Президент Владимир Зеленский решил уплатить сумму, равную сумме штрафа за нарушение карантина. Он оплатит сумму на счет заведения.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Также в случае вынесения судом решения о привлечении к административной ответственности, Зеленский выполнит его.

Напомним, на президента Украины составили административный протокол после того, как во время рабочей поездки в Хмельницкий он посетил одно из местных кафе.

Также были оштрафованы владелец кафе и сопровождающие Зеленского лица.

Впрочем, после этого Хмельницкий горрайонный суд попросил Верховный суд разъяснить, можно ли оштрафовать президента.

Хотя, тот же суд оштрафовал главу Офиса президента Андрея Ермака, главного санитарного врача Виктора Ляшко, а также других чиновников по этому делу.

Напомним, 6 июня на Зеленского составили админпротокол после того, как он в Хмельницком посетил кафе во время карантина.

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Автор: Анастасия Рокитна