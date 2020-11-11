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КСУ відкрив провадження у справі про штраф Зеленського

Київ, Середа 11 листопада 2020 09:26
КСУ відкрив провадження у справі про штраф Зеленського
Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)
Автор: Игорь Литвиненко

Конституційний суд України відкрив конституційне провадження у справі про можливості залучення до адміністративної відповідальності президента Володимира Зеленського за порушення карантину. Провадження відкрито у відповідь на запит Верховного суду.

Про це повідомляє "Радіо Свобода".

КСУ відкрив провадження 22 жовтня 2020 року. Дата його розгляду ще не визначена.

Нагадаємо, 3 червня під час робочої поїздки до Хмельницького президент Володимир Зеленський в складі делегації відвідали одне з місцевих кафе, де випили кави. При цьому на той час закладам було заборонено приймати відвідувачів.

Пізніше правоохоронці склали адміністративні протоколи на Зеленського, а також на власника закладу та інших членів делегації.

Хмельницький міський районний суд, який розглядав цю справу, зобов'язав сплатити штраф всіх інших учасників делегації, а щодо Зеленського попросив Верховний суд роз'яснити цей момент.

При цьому Зеленський вирішив сплатити суму, рівну штрафу за порушення карантину, без рішення суду.

Попри це Верховний суд звернувся в КСУ за роз'ясненням з приводу можливості штрафувати президента.

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Новини України Політика Володимир ЗеленськийКонституционный суд Украиныштраф

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