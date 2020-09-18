КСУ решит, можно ли оштрафовать Зеленского за нарушение карантина

Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)

Верховный суд решил обратиться в Конституционный суд Украины, чтобы то разъяснил, можно ли привлекать президента к административной ответственности. Дело касается, в том числе посещения Владимиром Зеленским кафе в Хмельницком, когда действовал жесткий карантин.

Об этом говорится в сообщении Верховного суда.

Сообщается, что КСУ просят разъяснить нормы ст. 105 Конституции Украины на предмет возможного привлечения президента к ответственности за административное нарушение, совершенное во время исполнения полномочий.

Согласно ч. 1 ст. 105 Конституции президент пользуется правом неприкосновенности, а КСУ в 2003 года представил толкование только в "уголовном аспекте". В частности, неприкосновенность не может быть отменена путем открытия уголовного дела и судебного преследования. Кроме того, президента нельзя привлечь именно к уголовной ответственности, а отстранить можно только по процедуре импичмента.

Вместе с тем в Верховном суде полагают, что президент является субъектом отдельных административных нарушений. Он попадает под действие антикоррупционных требований, нарушение которых является основанием для привлечения к административной ответственности.

"Субъекты, имеющие право налагать административные взыскания, требуют четких ориентиров относительно того, привлечение к административной ответственности президента Украины препятствует ли реализации возложенных на него полномочий и не снижается ли уровень его правовой защиты", - заявил судья Большой Палаты Леонид Лойко.

Напомним, в июне Зеленского оштрафовали за посещение кафе в Хмельницком, полиция составила административный протокол.

Однако Хмельницкий горрайонный суд, который рассматривал это дело, обязал оплатить штраф всех других участников делегации, а в отношении Зеленского попросил Верховный суд разъяснить этот момент.

Зеленский в итоге решил уплатить сумму, равную штрафу за нарушение карантина, без решения суда.